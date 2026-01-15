V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

Podle německého deníku Bild v noci na čtvrtek přistálo v hlavním městě Grónska Nuuku první letadlo. Na palubě podle deníku byli nejen vojáci z Dánska ale také z Francie.
Téměř současně na dánské základně v Kangerlussuagu přistál druhý dánský letoun Hercules.
Cvičení v roce 2026 by mohla zahrnovat ostrahu objektů důležitých pro společnost, pomoc orgánům v Grónsku včetně policie, nasazení stíhacích letadel v Grónsku a jeho okolí či řešení námořních úkolů, uvedlo v prohlášení ve středu dánské ministerstvo obrany.
Švédský premiér Ulf Kristersson na síti X následně oznámil, že někteří důstojníci švédské armády na arktický ostrov už přicestovali. Stejný krok učinilo také Norsko, které podle ministra obrany Torea Sandvika vyslalo do Grónska dva zástupce ozbrojených sil, uvádí Reuters.
Sandvik dodal, že příslušníci norské armády se začnou podílet na plánování další spolupráce spojenců v NATO. Podle stanice BBC se k posílení vojenské přítomnosti v Grónsku připojí také Německo a Francie.
Berlín ve čtvrtek vyšle do Grónska 13 vojáků v rámci průzkumné mise společné s dalšími evropskými zeměmi, uvedla dnes podle Reuters spolková vláda a ministerstvo obrany. Mise, o kterou požádala Kodaň, se bude konat od čtvrtka do soboty a jejím cílem je prozkoumat možné vojenské příspěvky k posílení bezpečnosti regionu, uvedl německý resort obrany, podle něhož by se mohlo jednat například o námořní dohled.
Americká administrativa v posledních týdnech otevřeně hovoří o svých ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím. Prezident Donald Trump přitom údajně nedostatečnou bezpečnost v regionu používá jako svůj hlavní důvod, proč chce Grónsko „tak či onak“ získat pod přímou kontrolou USA.
Dánské ministerstvo obrany podle agentury AFP ve středečním prohlášení oznámilo, že už mobilizuje své jednotky, které se cvičení v okolí ostrova zúčastní.
„V nadcházejícím období to povede ke zvýšené vojenské přítomnosti v Grónsku a jeho okolí, včetně armádních letadel, plavidel a spojeneckých vojáků,“ uvedlo ministerstvo.