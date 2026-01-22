Grónsko je nedílnou součástí Dánska, řekl Babiš. A odmítl pochvalná slova Lavrova

Trump začal před nedávnem znovu hovořit o svém odhodlání získat pro Spojené státy v zájmu jejich bezpečnosti Grónsko, které je autonomní součástí Dánska. Minulý víkend ohlásil dodatečná desetiprocentní cla na produkci Dánska a dalších sedmi evropských zemí, které jeho záměr odmítají.
Ve středu večer ale od tohoto záměru ustoupil, když po schůzce se šéfem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem oznámil shodu na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Mluvčí NATO pak uvedl, že na zajištění bezpečnosti Arktidy budou země aliance pracovat společně. O věci dnes bude jednat i Evropská rada.
„Je jasné, že jsme spojenci a nemůžeme si dovolit nějaké spory mezi Spojenými státy a Dánskem. Je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska. Prezident Trump změnil tu rétoriku. My se jasně vyjadřovali, že je potřeba se domlouvat,“ řekl Babiš.
Podle svých slov předvídal, že se nakonec situace podobně vyvrbí, neboť je známo, jakým způsobem Trump jedná. „Je to jeho styl jednání, je to byznysmen, ale věřím tomu, že nakonec je to dobrá předběžná dohoda, že NATO společně bude hlídat Grónsko,“ poznamenal předseda vlády. Nebezpečí ze strany Ruska a Číny je podle něj reálné, Grónsko je strategickým ostrovem.
Zahraniční politika je stále stejná, tvrdí Babiš
Babiš také zareagoval na slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že Česko je mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.
„Nesmysl, nic se tady neprobouzí,“ řekl Babiš. „Jako předseda vlády jsem garantem naší bezpečnostní a zahraniční politiky, která je stále stejná. To jsou taková prohlášení, která ani nepotřebuji komentovat,“ uvedl. Lavrovova vyjádření ho neděsí. „Protože je to plácnutí do vody. Není to pravda a nevím z čeho vychází pan ministr,“ dodal premiér.
Lavrov podle ruské státní tiskové agentury RIA Novosti v úterý prohlásil, že Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva. Podle státní tiskové agentury TASS šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.