Macinka chce pomoct uklidnit situaci s Grónskem. Postoj USA zná, vyslechne Dány

Autor:
  18:09aktualizováno  18:09
Ministr zahraničí Petr Macinka plánuje hovořit o situaci kolem Grónska s dánskými diplomaty. Sdělil, že setkání se uskuteční velmi brzy a na toto téma bude určitě hovořit i se svým dánským protějškem na blížícím se summitu unijních šéfů diplomacie.
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025). | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....
Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian...
Dánský letoun s vojenským personálem přistál v grónském Nuuku. (15. ledna 2026)
Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian...
Americký prezident Donald Trump v poslední době opakovaně mluví o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou.

K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž spojence v Severoatlantické alianci šokoval. Grónsko je autonomní částí Dánského království, které je členem Evropské unie.

V informaci, kterou ve středu Macinka poskytl i serveru Novinky.cz, Macinka také uvedl, že o Grónsku minulý týden hovořil s velvyslancem USA v Praze. „Teď znám jejich postoj. Nyní si chci vyslechnout ještě postoj dánské strany,“ oznámil šéf české diplomacie.

Vedoucí představitelé Grónska i Dánska Trumpovi oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Jednání grónských, dánských a amerických diplomatů ve středu ve Washingtonu jen ukázalo přetrvávající zásadní rozpor v této věci.

Hnutí STAN před týdnem vyzvalo vládu, aby se připojila k aktivitě sedmi evropských zemí, které hájí Grónsko. Připojení k prohlášení lídrů sedmi evropských zemí by považoval za správné také prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš před týdnem řekl, že spíš než deklarace je potřeba dialog.

Zástupci sedmi evropských zemí v úterý ve společném prohlášení uvedli, že Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů. Lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska v prohlášení mimo jiné uvedli, že bezpečnosti v Arktidě musí být dosaženo kolektivně, ve spolupráci se spojenci z NATO, včetně USA.

Macinka 7. ledna uvedl, že Česko je přesvědčeno, že je prostor záležitost řešit dialogem Dánska a Spojených států. „Jsme připraveni do tohoto dialogu přispět způsobem, aby se celá tato záležitost co nejdříve uklidnila,“ uvedl šéf diplomacie.

