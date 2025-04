„Jsem ve Švýcarsku. Doufám, že mě místní úřady nevydají a že ta perzekuce konečně přestane,“ tak mluvil bývalý guru Jára podle reportérky CNN Prima News, která se dostala do struktur společenství.

Popsala, že dostat se dovnitř nebylo zas tak složité. Stačila prý zpráva na sociálních sítích a vedoucí ji začala do sekty okamžitě verbovat. Poté už jen podle svých slov musela platit desetitisíce korun a účastnit se kurzů jógy a různorodých dalších bizarních seminářů.

Mistr Jahra, vlastním jménem Jaroslav Dobeš, totiž poskytuje různá kázaní a rituály přes placené mobilní aplikace. Protože za to lidé zaplatí v průměru pět tisíc korun měsíčně a oslovil už více než sto žen, jeho byznys jde do milionů korun.

Osobně se setkat se samozvaným mistrem je však velice obtížné. „Spíš (si to) tak hezky přej a ono se to tak stane,“ dozvěděla se jednoho dne od nejbližších spolupracovníků duchovního vůdce reportérka CNN Prima News. Vyvolení, kteří toto privilegium získají, si musí napřed získat maximální důvěru.

„Háčky“ zůstaly

Dobeše deportovali v roce 2023 z Filipín zpět do Česka. Na Filipínách strávil deset let ve vazbě poté, co ho tam v roce 2015 zadržely úřady, když se svou spolupracovnicí žádal o náboženský azyl. Nyní tráví čas na Filipínách a rovněž cestuje po světě.

V Česku si měl odsedět 5,5 roku za znásilnění studentek esoterie. Dobeš obvinění opakovaně odmítl, ženy prý „odháčkovával“, což obhajoba označila za tantrickou praktiku, nikoliv znásilnění. Krajský soud v Brně pak rozhodl, že doba strávená ve filipínské vazbě se mu započítává do výkonu trestu, čímž je jeho trest považován za vykonaný.

„Háčky“ jsou podle zjištění reportérky CNN Prima News stále alfou a omegou Dobešovo kázání. „Tyhle nauky by se měly učit holky už někdy na základce nebo v prváku na střední škole, aby vše věděly. S počtem sexuálních partnerů totiž získávají napojení,“ radí v úvodních cvičeních stoupenci Jahry.

Nejenže české soudy uznaly čas strávený ve filipínské vazbě, nikdy také nepadl zákaz činnosti. Například organizované kurzy jógy tak mohou nadále probíhat a guru může získávat nové a nové stoupence.