U Budějovic natočili zvláštní úkaz, kousek od bouřky se objevilo gustnado

„Gustnado může vzniknout na rozhraní výtoku studeného vzduchu z bouřky (tzv. gust fronta – proto gustnado), kde je výraznější horizontální střih větru. Nebývá většinou spojeno s oblakem, tak jako v případě tornáda, které se navíc nachází v oblasti výstupného proudu bouřky víceméně „pod bouřkou“,“ popsali meteorologové na síti X.

Gustnado se často objeví celkem daleko od bouřky. Může být ale i tak intenzivnější a způsobit škody, maximálně ale rovné intenzitám slabých tornád IF-1.

„Jeho projevy tak nejsou zdaleka tak silné jako v případě mezocyklonálního tornáda spojeného se supercelou, jako bylo například to na jižní Moravě. Zpravidla se také jedná o jev krátkého trvání, jeho výskyt nelze předpovědět,“ dodali.

Neobvyklý jev škody nenapáchal

Video od obyvatelky obce Hůry severovýchodně od Českých Budějovic se rychle šíří na sociálních sítích, ale přímo v obcích Adamov a Hůry z toho žádné velké pozdvižení není. „Viděl jsem to jenom na sítích. To je příroda, žádné škody to nenapáchalo,“ sdělil redakci iDNES.cz starosta Hůr Jiří Borovka.

Podle něj byly přívaly vody silné, ale nijak mimořádné. „Jsme na vesnici, kde s vodou umíme pracovat. Udělali jsme opatření, aby voda mohla téct tudy, kudy je po staletí zvyklá. V Budějovicích si všechno zastaví, tak se pak diví, že voda nemá kudy odtékat,“ dodal Borovka. V Budějovicích voda zaplavila některé silnice a sklepy, doprava kvůli tomu kolabovala.

Ani v sousedním Adamově neregistrovali kvůli gustnadu žádné škody. „Seděl jsem na úřadě, když to začalo. Pršelo celkem normálně, nic extrémního. V Budějovicích to bylo horší. Ten jev jsem viděl jen na videu na sítích,“ okomentoval neobvyklý jev starosta obce Petr Schicker.