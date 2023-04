Stane se Král starostou Horoměřic? Právnička Marvanová varuje před Smetkovou pravou rukou z H-Systemu

Obec se čtyřmi a půl tisíci obyvateli jen půl hodiny cesty od Prahy. Širší veřejnosti jsou Horoměřice známé především kvůli zkrachovalému projektu výstavby společnosti H-System.

Ivan Král byl totiž členem představenstva H-Systemu a předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Svatopluk, kam přešla i část poškozených klientů s nedostavěným bydlením na pozemcích právě v Horoměřicích.

Král se však neobává, že by mu trestní minulost, která je již zahlazená, mohla uškodit. „Je to už nějakých 24 let. Necítím, že bych udělal něco špatného, že bych někde zpronevěřil peníze. Já jsem jenom bránil naše lidi. To znamená 1100 klientů. Jak to posoudil soud, jsem akceptoval. Bylo to podmínečné odsouzení,“ řekl serveru Lidovky.cz.