V kauze H-System svitla naděje na obrat. U soudu zazněla přelomová svědectví

PRAHA Ačkoli od zablokování jediného majetku, který se v Česku podařilo dohledat Petru Smetkovi, uplynulo skoro dvacet let, stále není jisté, jestli se ho podaří získat pro poškozené. U Obvodního soudu pro Prahu 2 však ve čtvrtek zazněla přelomová svědectví.

Předem dohodnutá výše ceny, zmanipulovaná dražba zaplombovaného majetku i účastník dražby, který jako by nebyl. Prodej areálu Rabyně u slapské přehrady v roce 2005, který patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System, provázejí dodnes vážné pochyby. Jeho novým majitelem se po Petru Smetkovi stal podnikatel usazený v Německu Luděk Fabinger. Jenže stalo se tak podle žalobce Borise Havla v předem zorchestrované dražbě.

„Byli jsme na schůzce v pizzerii na Smíchově. Jeli jsme tam s panem Smetkou a ještě jedním člověkem. Sešli jsme se tam s panem Fabingerem. Pan Smetka měl připravený developerský plán na využití pozemků v Rabyni. Už předtím mi řekl, že je potřeba si připravit částku 45 milionů korun. Pozemky se měly vydražit za 29 030 000 Kč. Dále se měla odkoupit pohledávka za 12 až 15 milionů korun. S tím, že po dražbě se uplatní pohledávka a zbytek, 29 milionů, se dostane zpátky. Takže pozemky bude možné reálně koupit za 12 až 15 milionů,“ vypověděl včera svědek Václav Bervid u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Důležité je to, že setkání na Andělu proběhlo ještě před samotnou dražbou. V ní se pak majetek prodal právě za inkriminovaných 29 030 000. Nikdo přitom neřešil, že je od roku 2001 zabaven pro účely trestního řízení.

Svědek se přihlásil sám

Na Bervida se podle jeho slov obrátil přímo Smetka s tím, jestli by nechtěl rozsáhlý areál koupit. A případně zda by nevěděl o nějakém zájemci. Bervid proto tlumočil Smetkovu nabídku právě Fabingerovi. A později zorganizoval i zmíněnou schůzku na Andělu. Bervid se přihlásil o možnost vypovídat před soudem sám na základě informací v novinách o probíhajícím líčení ve věci zabrání Rabyně. I podle něj byla dražba předem dohodnutá.

V minulosti byli kvůli tomu Fabinger i exekutor Daniel Týč stíháni. Kvůli promlčení byl ale případ zastaven. Nyní se stále u soudu řeší, jestli má být rozsáhlý areál u Slap zabaven státem. Ten by bylo možné následně využít k upotřebení podvedených klientů v H-Systemu. Smetka, který si už za tunelování společnosti odseděl dvanáct let, u soudu k Rabyni už dříve odmítl vypovídat. Fabinger včera označil Bervidovu výpověď za smyšlenou. „Nikdy jsem částku 29 milionů na schůzce na Andělu neslyšel. Ani jsem ji slyšet nemohl. Je to naprostý nesmysl. Možná je pan Bervid uplacený nebo už sklerotický. Jinak už nevím,“ řekl serveru Lidovky.cz ve čtvrtek Fabinger.

Bervid ale během líčení popsal další detaily. Například že mu Smetka původně nabízel, aby si Rabyni koupil sám, že mu zařídí půjčku ve výši desítek milionů na nákup. Ale jen na měsíc. „Bylo domluveno, že kdybych po dražbě pohledávku uplatnil, dostanu třicet milionů nazpátek,“ vypověděl Bervid. „Pan Fabinger s tím souhlasil. Je to dost movitý člověk. Pro něj čtyřicet milionů byly peníze, které si nemusel půjčovat,“ dodal.

Podepsal se, ale v listině podpis chybí

Neméně zajímavé bylo i svědectví Jaroslava Páchy, který si od Smetky před dražbou pronajímal část areálu u Slap a měl eminentní zájem na koupi. Ten uvedl, že se dražby Rabyně v roce 2005 oficiálně účastnil spolu se svým právníkem. Jenže v protokolu o průběhu dražby jeho jméno nefiguruje. Toto zjištění po předložení listin u soudu ho včera překvapilo. „Všichni jsme se při příchodu zapisovali. Dostali jsme vlastní stoleček,“ popsal patnáct let staré události. Jak je možné, že jeho jméno v protokolu není, nedokázal vysvětlit.

V podkladech k dražbě, které mu rovněž byly předloženy k náhledu, byly navíc informace o plombě státního zastupitelství v souvislosti se Smetkovým stíháním. To ale podle Páchy v původních dokumentech vůbec nebylo.

Obvodní soud pro Prahu 2 se kauzou zabývá už podruhé. Nejprve v roce 2018 rozhodl o propadnutí areálu státu, což potvrdil i Městský soud v Praze. Jenže Nejvyšší soud následně vyhověl Fabingerovu dovolání. Ve verdiktu mimo jiné uvedl, že stát nedoložil, že Fabinger nezískal areál v dobré víře. To je nyní předmětem dokazování u Obvodního soudu pro Prahu 2. Další stání se má odehrát v listopadu.