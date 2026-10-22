Hackeři zaútočili na ČVUT, univerzita odstavila část systémů

„ČVUT v současnosti řeší kybernetický útok na svou IT infrastrukturu,“ napsala univerzita na Facebooku. Dokud univerzita nenajde řešení pro obnovu systémů, některé z nich zůstanou odstavené. Kterých služeb se to týká a kdy budou znovu dostupné, ČVUT neupřesnilo.
Ve středu kvůli těmto chybám dočasně odstavil svůj web úřad vlády, některé weby odstavil i Český hydrometeorologický ústav.
Programovací jazyk PHP využívá velká část internetu – od jednoduchých blogů přes velké zpravodajské portály až po rozsáhlé internetové obchody, upozornila již dříve agentura DPA. „PHP je všude,“ uvedla společnost Huntress působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) hájí svůj postup při varování před kritickou zranitelností v PHP. Reaguje tak na kritiku ze sociálních sítí, podle které informoval veřejnost pozdě. NÚKIB zdůraznil, že jeho prioritou je nejprve hrozbu prověřit a zajistit ochranu klíčových subjektů, nikoli jen mít nejrychlejší příspěvek na sociální síti. Napsala to vedoucí oddělení komunikace úřadu Anna Zádrapová.
Kritiku ale podle ní úřad vnímá a bere ji jako podnět, aby v obdobných situacích veřejnost dřív informoval o tom, že se hrozbou již zabývá.
Vývojáři o dvou kritických bezpečnostních slabinách programovacího jazyka PHP informovali v úterý. Následně se objevily zprávy, že hackeři se už snaží tyto chyby využít k útokům na webové stránky. Vlády v Evropě i dalších částech světa proto z preventivních důvodů pozastavovaly provoz svých webových stránek.
NÚKIB o bezpečnostních zranitelnostech informoval na síti X ve středu odpoledne. Pod příspěvkem se následně objevila řada kritických komentářů, které poukazovaly na pozdní informování.
„Rozumíme očekávání, že informace budou zveřejňovány co nejrychleji. Je ale potřeba rozlišovat mezi okamžikem zveřejnění příspěvku na sociálních sítích, webu, portálu NÚKIB apod. a okamžikem, kdy se NÚKIB začal hrozbou zabývat. V podobných případech je osvěta veřejnosti jen jednou z částí naší práce,“ uvedla Zádrapová.
Sdělila, že o zranitelnosti věděli a pracovali s ní už před prvním zveřejněním příspěvku na X. „Naší prioritou není jen být první, kdo informaci zveřejní na sociálních sítích, ale také ověřit její relevanci, vyhodnotit riziko, možné dopady a další související aspekty a v návaznosti na to podniknout kroky směřující k ochraně dotčených, zejména těch nejkritičtějších, subjektů. Příspěvek na X a dalších platformách pak v závislosti na situaci může být jednou z částí těchto aktivit,“ uvedla Zádrapová.
Doplnila, že to ale neznamená, že veřejná komunikace nemohla být rychlejší. „Kritiku vnímáme a bereme ji jako podnět k tomu, abychom v obdobných situacích veřejnost dříve informovali, že se hrozbou již aktivně zabýváme,“ uvedla.