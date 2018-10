VIDEO: ‚Co děláte s tím koštětem?‘ Hon na smrtelně jedovatou mambu skončil hádkou mezi experty

Kdyby nekoho zajimalo, jak to opravdu bylo s expertem ze ZOO, který dnes odchytil mambu.....

Už mám toho sedmilháře z Pražské ZOO a jeho expertů s vodními tepelnými pastmi a košťaty plný zuby....

Mamba byla před mým příjezdem na tom křovíčku. Podle paní, která ji našla, ležela mamba na větvi a nehýbala se, nedělala rychlé pohyby. Paní s manželem ji jen sledovala a čekala na příjezd policie, což je to nejlepší, co mohla udělat. Odborník s koštětem ji tím smetákem shodil z větve ve výšce ramen, čímž jí logicky vystresoval a mamba se dala na útěk. Až v tu chvíli jsem dorazil na místo. Zbytek je vidět na videu, pusťte si zvuk......

K pohybu mamby venku : Je to záhada..Každému, kdo o tom něco ví je jasné, že venku by nepřežila v teplotách, které byly v těch předchozích dnech.Možná ležela někde na vyhřátých stoupačkách, co vedou ven, byly tam díry, kterými by vylezla i krajta..... a včera se oteplilo na 20C, tak se vydala na výlet. Průser byl, že odborníci ze ZOO den před mým příjezdem v tom ledovým bytě pustili plynový kotel na plný pecky, ale zapomněli pustit radiátory. Takže barák zůstal studený a nahřály se jen stoupačky a vyvložkovaný starý lomený komín- tzn únikové cesty.... Vzhledem k tomu, jaká byla v okolí panika vyvolaná tvrzeními bláznů o agresivitě a útočnosti mamb, jsem radši uvažoval pragmaticky a risknul jsem si ty lidi raději uklidňovat, než podporovat tu paniku. To, že mamba žije je zázrak, je mimochodem z odchytového importu, takže je fakt neuvěřitelný, že to zvládla....

K mému tvrzení o 90% úhynu a že nemůže být venku-vytrženo z kontextu střihem. Mám k dispozici záznam, kde ve stejném čase i rozhovoru na kameru uvádím, že pokud se oteplí, může mamba vylézt a pravděpodobně se bude zdržovat v okolí na nejaké větvi a že by to bylo velké štěstí, kdyby ji pak někdo zahlédl a zavolal policii.A to se přesně stalo, policie odvedla mimochodem naprosto skvělou práci.