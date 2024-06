Mlsnovi jsem lístky dal. Je to ale moje věc, mám na to právo, říká Hadamczik

„Samozřejmě jsem mu dal vstupenky, já ho znám už z fotbalu. A více lidí přišlo. Já mám jako prezident svazu skybox a mám právo do něj pozvat lidi. Tam není napsáno, že ten člověk musí být zámečník, údržbář nebo předseda vlády,“ uvedl pro Radiožurnál Hadamczik.

Dodal, že vstupenky dal i dalším lidem. „Já se nestydím za to, že jsem někomu dal vstupenku. Dal jsem ji více lidem, ale ne za úplatu, ani za to, že by mi musel nějak sloužit.“ Vstupenky na prestižní akci měla kromě Mlsny od Hadamczika dostat také partnerka bývalého hradního kancléře Alex Mynářová.

Podle Hadamczika je to, zda někomu něco dává, jen jeho věc. „Dodržuju zásady, které musí být. A jestli jsem mu dal jeden lístek, dva, žádný, prázdnou obálku, nebo pozvánku na svatbu svého vnuka, která byla včera, je věc moje,“ řekl.

Šéf ÚOHS navštívil celkem tři utkání, čtvrtfinále s USA, semifinále se Švédy a finálový souboj se Švýcary. Cena lístků mnohonásobně překračuje limit, který stanoví Etický kodex ÚOHS, tedy 300 korun. Jen vstupenky na finále mistrovství světa a zápas o bronz stály od 9 680 Kč do 12 980 Kč.

Na pochybnosti ohledně lístků reagoval i premiér Petr Fiala. „Pana Mlsnu neřídím, je reprezentant zcela nezávislého ústředního orgánu státní správy. Je na něm, aby vše vysvětlil,“ napsal Fiala iDNES.cz.