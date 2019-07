Hájil Šrytra i Pitra, teď chtěl soudit. Advokáta Šímu nakonec ministerstvo vyřadilo z výběru

Praha Zajímavou advokátní praxi má za sebou plzeňský právník Pavel Šíma. V minulosti si vyzkoušel dokonce lavici obžalovaných. Byl v balíčku jmen, která ministerstvo spravedlnosti navrhuje na soudce. Jak ale zjistily LN, jeho nominace se zadrhla a ze seznamu třicítky kandidátů byl vyřazen.

Šímovo jméno bylo ve skupině 30 osobností, které byly navržené ke jmenování soudci. Už brzy se měl stát posilou Okresního soudu v Chebu, který spadá pod Krajský soud v Plzni. Nakonec tomu tak nebude. „Z původních 30 kandidátů na funkci soudce jich paní ministryně předkládá jen 29. Důvodem je, že u jednoho z kandidátů se dodatečně objevily nové okolnosti, které vyvolávají pochybnosti o jeho morální bezúhonnosti,“ napsal v sobotu LN Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Už jen taková pochybnost by podle mluvčího měla být důvodem, proč takového kandidáta nenavrhovat. „Výkon funkce soudce je vysoce prestižní záležitostí a člověk, který tuto funkci vykonává, by měl disponovat naprosto nezpochybnitelnou bezúhonností. Vzhledem k vysoké konkurenci a zájmu o toto povolání je logické, že při výběru kandidátů je potřeba mít co nejpřísnější kritéria,” doplnil Řepka.

Hájil i bodyguarda Šrytra

Jako obhájce vystupoval ve známých kauzách. Právní rady dával Tomáši Pitrovi, obchodnímu partnerovi zavražděného bosse Františka Mrázka. Za Pitra, který se před spravedlností kvůli odsuzujícímu verdiktu za daňové delikty skrýval ve Švýcarsku, podával například ústavní stížnost. Zastupoval i bodyguarda Pavla Šrytra, který čelil podezření z nájemné vraždy šéfa podsvětí Antonína Běly. Šrytr byl předloni viny zproštěn.

Advokát Šíma poznal trestní justici i na vlastní kůži. V roce 2008 usedl na lavici obžalovaných spolu s dalšími třemi lidmi kvůli obchodu s drogami. Krajský soud v Plzni však Šímu zprostil obžaloby. Podle verdiktu nešlo o trestný čin, ale o přestupek. Kauza skončila u České advokátní komory.

LN se pokusily zjistit, jestli se minulostí Šímy zabýval předseda Krajského soudu v Plzni Miloslav Sedláček, který adepty na soudce ve svém obvodě musí posvětit. V pátek se ho ale nepodařilo zastihnout. Soud vzhledem k vedrům omezil pracovní hodiny. „Nejsem už v práci. Mohla bych to začít zjišťovat až v pondělí,“ sdělila LN v pátekjeho mluvčí Lucie Jíchová.

Sdílnější nebyl ani samotný advokát Šíma. „Nezlobte se, ale takto po telefonu nesděluji osobní informace ani své, ani klientů, navíc pro mě neznámé osobě. Každopádně mohu apelovat na to, aby byla respektovaná bezúhonnost a nebyly šířeny nepravdivé či nepřesné a neověřené informace, jež jsou možná uvedeny někde na internetu,“ napsal LN Šíma.

Podle šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka, který je členem sněmovního podvýboru pro justici a soudní samosprávu, jedenáct let stará kauza není stopkou pro výkon soudcovského povolání. Myslí si ale, že ministerstvo dostatečně kandidáty nezkoumá. „Nemám k dispozici hloubkové prověření důvěryhodnosti jmenovaných osob a obávám se, že to ministerstvo spravedlnosti ani nedělá, což považuji za chybu. Já bych to jako ministr u všech nominantů dělal,“ uvedl Michálek.

Předseda klubu ČSSD a právník Jan Chvojka je přesvědčen, že by se při jmenování nemělo vycházet pouze ze splnění zákonného minima, ale i z morálního profilu budoucího soudce. Mezi to ovšem nepatří zastupování klientů u soudu. Složitější je to ale s drogovou kauzu. „Jednalo se o obchod s narkotiky, který nelze spáchat pouhou nedbalostí,“ upozornil Chvojka s tím, že analýzu si musí udělat ten, kdo Šímu do taláru navrhl.