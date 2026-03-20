Premiér Babiš svolal kvůli požáru haly bezpečnostní radu

„Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu,“ uvedl Babiš. Dodal, že o výsledcích jednání bude veřejnost informovat po jeho konci.
Na ministerstvu vnitra zasedl v pátek krizový štáb, Metnar následně na brífinku uvedl, že je už od ranních hodin v kontaktu s premiérem Babišem. „V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv další bezprostřední nebezpečí,“ řekl Metnar. V nejbližší době zasedne také společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem.
Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška nyní pracuje se čtyřmi verzemi, ve všech pracuje s podezřením na úmyslné zavinění. Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.