Premiér Babiš svolal kvůli požáru haly bezpečnostní radu

Autor: ,
  15:58
Premiér Andrej Babiš svolal na páteční 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu. Reaguje tak na situaci kolem požáru haly v Pardubicích. Na ministerstvu vnitra už dříve zasedl krizový štáb. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem.

Sledovat na iDNES.tv

„Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu,“ uvedl Babiš. Dodal, že o výsledcích jednání bude veřejnost informovat po jeho konci.

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026)
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám resortu. (18. února 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
16 fotografií

Na ministerstvu vnitra zasedl v pátek krizový štáb, Metnar následně na brífinku uvedl, že je už od ranních hodin v kontaktu s premiérem Babišem. „V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv další bezprostřední nebezpečí,“ řekl Metnar. V nejbližší době zasedne také společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem.

Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška nyní pracuje se čtyřmi verzemi, ve všech pracuje s podezřením na úmyslné zavinění. Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.