Hamáček: Biden s Harrisovou jsou příležitostí k utužení vztahů. Gratulují i další čeští politici

S komentáři ohledně zvláštností amerického volebního systému, kdy vítězství nemusí zaručit převaha hlasů, na sociálních sítích Bidenovi blahopřáli i další čeští politici. Vyhrála podle nich slušná kampaň.

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-elect @KamalaHarris! There is a great opportunity to strengthen Transatlantic cooperation, including US-Czech relations. @NATO