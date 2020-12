Hamáček by omezení zpřísnil nejpozději ve středu. Nárůst čísel mě děsí, řekl

Praha Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by s přechodem opatření do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES) nečekal do pátku, ke změně by podle něj mělo dojít nejpozději ve středu. Hamáček to v neděli řekl v České televizi. O přechodu na vyšší stupeň systému bude v pondělí rozhodovat vláda. Hamáček také řekl, že bude nutné odškodnit živnostníky. Líbí se mu rakouský scénář, byl by pro odškodnění minimálně ve výši 80 procent loňského obratu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tento týden avizoval, že kvůli horšící se epidemické situaci v pondělí vládě navrhne přesun do vyššího stupně protiepidemického systému. Řekl, že lidé budou mít čas se na přechod připravit. Podle Hamáčka by to mělo nastat nejpozději ve středu. Zdůvodnil to obavou z aktuálních čísel. „Já bych otevřeně řečeno do pátku nečekal, protože mě ten nárůst čísel děsí,“ řekl. Poukázal na zkušenost ze září. „Jakmile to chytne exponenciálu, tak máme v lednu obrovský problém,“ řekl. Zdůraznil, že jde pouze o jeho názor.



Přechod do vyššího stupně by podle PES znamenal opětovné uzavření restaurací a služeb. Podle Hamáčka bude vláda jednat o jejich odškodnění. „Pokud máme vůbec dát těm lidem zejména v gastro byznysu a dalších nejvíce zasažených oblastech nějakou naději, tak jim prostě musíme nabídnout odškodnění,“ řekl. Měla by být podle něj minimálně ve výši 80 procent obratu z loňského roku.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v neděli v televizi Prima řekl, že vše nasvědčuje tomu, že vláda v pondělí zpřísnění schválí. Hotely a restaurace by pak musely podle Havlíčka zavřít ke konci týdne, obchody a služby by mohly dále fungovat. Pokud budou muset stravovací podniky i hotely zavřít, budou podle Havlíčka náhrady „velmi slušné“.



Hamáček se v neděli také omluvil za zmatky s kritizovaným vládním usnesením ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich výdejových okének. Bude podle něj třeba jej upravit jiným způsobem.