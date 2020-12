Hamáček: Česko se asi bude mezi stupni tři a čtyři přepínat delší dobu

Praha Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) považuje za pravděpodobné, že se Česko bude delší dobu přepínat v protiepidemickém systému PES mezi třetím a čtvrtým stupněm. Pokud by na základě aktuálního vývoje epidemie vláda nepřistoupila ke zpřísnění opatření, jak jí v pondělí navrhne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), hrozila by po Novém roce horší situace, než byla na podzim, varoval Hamáček.

Česko se přesunulo ze čtvrtého do třetího stupně systému PES minulý čtvrtek. Statistiky v posledních dnech jsou však ve většině republiky horší, někde by odpovídaly i pátému stupni.

„Je jasné, že ten poslední přechod nenastal tak dávno, aby se to mohlo projevit. Bude to asi dopad některých faktorů, které nastaly dříve,“ řekl Hamáček po jednání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu k nynějšímu vývoji epidemie. Podle něj bylo už před minulým čtvrtkem možné u lidí pozorovat jisté „samovolné rozvolňování“.



Aktuální modely podle Hamáčka varují, že pokud vláda nepřistoupí ke zpřísnění už do Vánoc, na začátku roku 2021 by mohla být situace podstatně horší než letos na podzim. „Všichni víte, že jsme v říjnu a listopadu tu zatáčku vybrali po dvou kolech za obrovského nasazení všech v první linii, kteří samozřejmě už jsou unaveni. Představa, že se to vrátí v lednu ještě ve větším rozměru, je něco, co bych pokládal za katastrofu,“ řekl.



Ministerstvo zdravotnictví podle Blatného v pondělí vládě navrhne přechod ze třetího do čtvrtého stupně PES. Hamáček řekl, že kabinet čtvrtý stupeň pravděpodobně přijme s jistými úpravami, které vycházejí ze zkušeností a reality. „Situace není dobrá, musíme se připravit, že ještě před Vánoci se pravidla v Česku zpřísní,“ uvedl.

Krizový štáb se zabývá i otázkou očkování, které je podle Hamáčka jediným řešením epidemie. Příští týden o vakcinaci bude debatovat vláda s kraji. Krizový štáb také řeší, aby byl dostatek materiálu. „Očkování bude znamenat obrovskou spotřebu jehel, stříkaček, fyziologického roztoku. Debata se vede v tom směru, že aspoň část té odhadované spotřeby by se nakoupila centrálně a tvořila nějakou rezervu, kdyby na začátku roku došlo k nedostatku,“ řekl. Poptávka totiž bude obrovská, doplnil.