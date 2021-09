Hamáček: EU migrantům vzkázala, že platit pašerákům je vyhazováním peněz. Zazněla i slova o omluvě Maďarsku

Podporovat by se podle něj měly především okolní země Afghánistánu. „Je potřeba ukázat, že nic takového jako nelegální migrace možné není. A že takové řešení odmítáme. EU nyní potenciálním nelegálním migrantům vzkázala, že jestli budou platit pašerákům za to, že je odvezou do Turecka, jen vyhodí peníze,“ uvedl Hamáček v rozhovoru pro Lidovky.cz s tím, že ani závěry zasedání neobsahovaly pasáže, které jindy umožňují dvojí výklad.

Lidovky.cz: V úterý proběhlo jednání ministrů vnitra k možné migraci z Afghánistánu po ovládnutí země Tálibánem. Na čem jste se shodli?

Řekl bych v nadsázce, že na všem. Jsem rád za jasné závěrečné prohlášení. Postoj některých zemí mě upřímně překvapil. Čekal jsem, že půjde o klasický evropský žargon, kde každý závěr k migraci doprovází nějaké „ale“ ve smyslu, že existují legální cesty migrace. To poslední prohlášení je z mého pohledu odlišné. Ministři vnitra v něm jasně deklarují, že migrace do Evropy není řešením. Situace se musí řešit na místě. V diskusi zaznívala dokonce slova o tom, že je potřeba se do jisté míry omluvit Maďarsku za kritiku kvůli výstavbě hraničního plotu. A že ploty na hranicích schengenského prostoru by se měly platit z evropských peněz.