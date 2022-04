Hamáček má novou práci. V Hospodářské komoře hlídá zájmy obranného průmyslu

Hamáček řekl deníku Právo, že bude mít na starosti podporu českého obranného průmyslu. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí komory Miroslav Diro.

„V oblasti tuzemského obranného průmyslu bychom rádi využili jeho profesní zkušenosti, které nabyl jako první místopředseda vlády, ministr vnitra a zahraničních věcí. Předpokládáme, že i díky jeho znalosti legislativního procesu a kontaktům se nám podaří podpořit české výrobce a dodavatele, které Hospodářská komora zastřešuje,“ uvedl Diro.

Diro rovněž upozornil na to, že do personálních nominací v této platformě vedení Hospodářské komory nezasahuje. „Sekce formulují odborná stanoviska Hospodářská komory,“ sdělil. Odborných sekcí má komora celkem 25.

Bývalý dlouholetý poslanec a předseda Sněmovny Hamáček byl vicepremiérem a ministrem vnitra v koaliční vládě ANO a ČSSD, kterou do prosince vedl Andrej Babiš. Před jmenováním a po odvolání šéfa diplomacie Tomáše Petříčka zastával i roli ministra zahraničních věcí.

Od února 2018 do loňského října vedl sociální demokracii, na funkci předsedy rezignoval poté, co se strana loni poprvé za dobu samostatné ČR nedostala do Sněmovny.

Po volbách zůstal předsedou správní rady Nadace policistů a hasičů, letos na začátku února si podle obchodního rejstříku založil konzultační firmu GH Consulting.