Hamáček: Při odtajnění zprávy BIS o Vrběticích nelze odkrýt Rusům vše, co víme

Praha Při případném odtajnění materiálu Bezpečnostní informační služby (BIS) o možném zapojení Ruska do výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014 je nutné zajistit i to, aby se Rusko nedozvědělo vše, co Česko o jeho operaci ví. Novinářům to v pondělí řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Veřejnost by se ale měla dozvědět dost informací, aby se mohla přesvědčit o správnosti postupu českých úřadů, doplnil.

Hamáček řekl, že v otázce odtajnění proti sobě stojí zájem veřejnosti a médií pochopit, co se stalo, a nutnost některé informace nevyzradit. „Budeme se muset dohodnout na vládě, jak naplnit požadavek informování veřejnosti a to, že ruská strana by neměla vědět, co vše víme o té operaci,“ vysvětlil. Rusko se podle něj bude bránit a nelze vyloučit, že se objeví i dokumenty, které mají českou verzi vyvrátit. „Je tu řada spekulací a dohadů a rychle přijdou i hybridní věci,“ varoval Hamáček před šířením dezinformací. Podotkl, že některá média už nyní publikují informace, které vypadají, že pocházejí ze zpráv v různém stupni utajení.

