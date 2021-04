Hamáček si na středu odpoledne předvolal velvyslance Zmejevského. Chce mu sdělit protest proti postupu Ruska

Vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) si na středu odpoledne předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Chce mu sdělit protest proti postupu Ruska poté, co Česko kvůli možnému zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli podle českých úřadů napojeni na ruské tajné služby. Hamáček to řekl v úterý odpoledne na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

‚Hanba, přehlídka marasmu.‘ Mluvčí ruské diplomacie zpochybňuje české vyšetřování kauzy Vrbětice Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, čímž podle Hamáčka paralyzovalo její chod. Hamáček zároveň uvedl, že Zmejevskij bude ve středu jako první seznámen s případnou další českou reakcí.

Čeští velvyslanci v členských zemích Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) se mají obrátit na vlády a požádat spojence o solidaritu a kolektivní akci, řekl Hamáček. Mimo jiné Česko žádá o to, aby země zvážily předvolání ruských velvyslanců, a vyzývá ke kolektivní akci, která by směřovala k solidárnímu vyhoštění identifikovaných příslušných ruských zpravodajských služeb z členských států EU a NATO. Česká ambasáda v Moskvě je podle Hamáčka ve stavu, kdy může fungovat jenom s velkými obtížemi, proto ČR zároveň žádá o podporu od spojenců při zajištění jejího chodu. Může se stát, že z ruské ambasády pošleme domů všechny, řekl Hamáček po návratu českých diplomatů Velvyslanci v členských státech EU a NATO mají žádat spojence, aby pokračovali v projevech vyjádření solidarity a pracovali na společném prohlášení EU a NATO. Česko též žádá o to, aby země protestovaly „proti destruktivnímu působení ruských zpravodajských služeb proti zájmům a bezpečnosti členských států EU a NATO.“ „Vyzveme na půdě NATO a EU k mobilizaci strategické komunikace, která vychází ze zkušeností zemí, které vypověděly ruské zpravodajce a čelily nebo čelí ruským dezinformacím této souvislosti,“ poznamenal také Hamáček.