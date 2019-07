Středeční schůzka v Lánech nic nezměnila, míní Hamáček. S Kalistovou problém nemá

Praha Středeční lánská schůzka prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) nezměnila nic v situaci kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Novinářům to ve čtvrtek při příchodu na jednání grémia ČSSD řekl předseda strany Jan Hamáček.

Zopakoval, že ČSSD trvá na jmenování Michala Šmardy novým ministrem kultury a zdůraznil, že to nejsou sociální demokraté, kdo záležitost prodlužuje. Neočekává ale, že by dnes vedení strany rozhodlo o případném odchodu z kabinetu. Žádost o schůzku se Zemanem nyní Hamáček neplánuje.



Hamáček se dnes dopoledne setkal s Babišem, který ho informoval o svém jednání v Lánech. „Neřekl mi o moc více, než napsal na svůj twitter,“ řekl o debatě s premiérem. Babiš ve středu na sociální síti uvedl, že Zeman potvrdil odvolání Staňka k 31. červenci, jmenování nového ministra ale chce řešit až v polovině srpna. Prezident zatím nepotvrdil, že přistoupí na nominaci Šmardy, jehož jmenování Babiš na žádost ČSSD navrhl na konci května.

„Znamená to, že se od té schůzky poslední nezměnilo prakticky nic. Stále platí termín odvolání pana minstra Staňka k 31. 7. a stále není jasno o termínu jmenování pana ministra Šmardy,“ řekl Hamáček. „Sociální demokracie není ten, kdo to komplikuje. My jsme udělali všechno to, co se od nás očekávalo, včetně požadovaného stanoviska předsednictva strany. V poslední době ty termíny posouvá pan prezident,“ řekl.

Podle statutárního místopředsedy ČSSD Romana Onderky už celá záležitost trvá příliš dlouho. „Bezesporu se natahuje ústava, děláme z ní něco jiného, než je,“ řekl při příchodu na jednání grémia. Podle něj je otázkou, jak se ČSSD k věci postaví.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nechtěla situaci před jednáním grémia komentovat. Vyjadřovat se nechtěl ani předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, podotkl pouze, že on by do vlády s hnutím ANO nikdy nevstoupil.

Hamáček neočekává, že by ve čtvrtek grémium strany rozhodlo o odchodu z kabinetu, podle něj je ještě čas do konce července, kdy má být odvolán Staněk. Sociální demokraté dříve opakovaně uvedli, že pokud by nemohli rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu, ztratilo by vládní angažmá smysl.

V tom, že by ministerstvo kultury do jmenování nového ministra dočasně vedla první náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD), Hamáček problém nevidí. „Já předpokládám, že to vychází z řádů ministerstva kultury, v případě, že není přítomen ministr, tak ho zastupuje první náměstek,“ řekl. Možnost, že by Kalistová dočasně ministerstvo převzala, ve čtvrtek zmínil Babiš.