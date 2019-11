Hamáček uvedl, že Zimola bude kandidovat za ČSSD. Ten takovou dohodu popírá

PRAHA Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola bude příští rok v krajských volbách kandidovat v dresu ČSSD. Informoval o tom ve čtvrtek předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Zimolův projekt Změna 2020 není konkurencí sociální demokracie, ale platformou, která by měla na kandidátku přitáhnout významné krajské osobnosti sdílející podobné hodnoty s ČSSD.

Podle Hamáčka to vyplynulo z jeho středečního setkání se Zimolou. Sám Zimola však nedlouho poté uvedl, že není jisté, zda bude v krajských volbách kandidovat.

„Zatím je na vše příliš brzy. Volby budou za rok a teprve na konci března je krajský sněm ČSSD, který teprve bude rozhodovat o kandidátce. Proto není pravda, že bychom se s Janem Hamáčkem domluvili na tom, že budu kandidovat v dresu ČSSD. To naprosto vylučuju. Je otázkou, jestli vůbec budu kandidovat. A pokud ano, tak za koho budu kandidovat,“ řekl předseda jihočeské ČSSD.

Zimola ve středu uvedl, že požádal o registraci hnutí, které by mělo být složené z ČSSD i nestraníků. Dodal, že by za něj mohli kandidovat i další lidé z vedení jihočeské sociální demokracie. Odmítl současně, že by chtěl stranu opustit či štěpit.



Vedení strany na jeho iniciativu reagovalo tak, že podporuje projekty s osobnostmi pod hlavičkou ČSSD, za nepřijatelné naopak označilo, kdyby uskupení konkurovalo krajské kandidátce sociální demokracie.

Hamáček považuje za prvořadé pokračovat v Jihočeském kraji v politice hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) a tamní sociální demokracie. „Pokud by širší kandidátka sociálních demokratů spolu s nezávislými osobnostmi znamenala pokračování rozvoje Jihočeského kraje, je to možná cesta, jak za rok uspět v krajských volbách. Aby tento projekt mohl být úspěšný, musíme všichni táhnout za jeden provaz, a to jsem včera Jiřímu Zimolovi řekl zcela jasně,“ sdělil uvedl Hamáček.

Dlouhodobý kritik vedení strany Zimola tvrdí, že vychází z modelu, který využil místopředseda ČSSD Michal Šmarda při komunálních volbách v Novém Městě na Moravě, kdy jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou. Členové vedení strany Šmardův postup dávají za vzor, vadilo by jim ale vytvoření kandidátky na základě hnutí, které by nefungovalo pod hlavičkou ČSSD.

„Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou,“ vysvětlil ve středu první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle stanov ČSSD zaniká členství bez nutnosti splnění dalších požadavků straníkovi, pokud podá volební kandidátku, která je odlišná od ČSSD, ČSSD ji nespolutvoří, případně ji neschválil příslušný orgán strany

Doposud největší úkrok od stranické linie představila ČSSD v Pardubickém kraji, která pro krajské volby zřejmě sestaví kandidátku s nově založeným hnutím Sdružení pro kraj. Hamáček uvedl, že ani hnutí iniciované Zimolou není konkurencí ČSSD. „Má být platformou, která by přitáhla významné krajské osobnosti sdílející podobné hodnoty jako sociální demokracie,“ uvedl.

jzf rot