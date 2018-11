Hamáček ve čtvrtek s Babišem jednat nebude, sejde se s Zemanem. Opozici řekl, že o nedůvěře vládě zatím strana jedná

PRAHA Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek kvůli nabitému programu premiéra s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) o pochybnostech kolem vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo jednat nebude. Odpoledne ho čeká schůzka s prezidentem Milošem Zemanem na Hradě. Na schůzce s předsedy ODS a Pirátů řekl, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla.

Vicepremiér a ministr vnitra Hamáček se naopak nezúčastní dopoledního zasedání vlády s polskými ministry, ve Sněmovně před poslanci uvádí vládní návrh úpravy platů ústavních činitelů. Část vlády včetně Babiše se ze schůze omluvila. „Pan premiér má nabitý program a předseda Hamáček také. Budou spolu v kontaktu a budou jednat v dalších dnech,“ řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs.



Předseda sociálních demokratů a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek na zhruba pětiminutové schůzce šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi sdělil, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Novinářům to řekli Fiala a Bartoš. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie rozhodne do mimořádné schůze, kterou poslanci opozice chtějí svolat kvůli kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše, tedy do druhé poloviny příštího týdne.

Zástupci ČSSD v krajích s podporou pro případný odchod z vlády kvůli údajnému únosu Babišova syna váhají. Někteří varují před uvolněním místa pro SPD.



Babiš řekl argumenty, které veřejnost ještě nezná

Novinářům Valachová řekla, že Babiš na středečním jednání klubu ČSSD velmi otevřeně hovořil o své rodině a přinesl i argumenty, které na veřejnosti ještě nezazněly. Poslanci pak premiéra vyzvali, aby podobně komunikoval i směrem k veřejnosti. Situaci by tak měl vysvětlit. Zdůraznila nicméně, že ČSSD dosud o svém postoji k případnému hlasování o nedůvěře kabinetu nerozhodla. Očekává, že další kroky ČSSD sdělí Hamáček po odpolední schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Opětovné pochybnosti o postoji premiéra k vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

V pátek čeká Babiše cesta do Bruselu, návrat do Prahy plánuje odpoledne.

Komunisté, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili, svolali na příští úterý jednání výkonného výboru. Zeman už dřív řekl, že informace o údajném únosu Babišova syna mu připadají jako divoká konspirace, vládu podle něj ohrozit nemohou. Na věc se chce prezident ptát premiéra na jejich schůzce příští týden v pondělí.