ŽIVĚ: Hamáček věří, že se vládě podaří najít hlasy pro rozpočet. Provizorium by něj podle byla katastrofa

Praha Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) věří, že kabinet ANO a ČSSD získá ve Sněmovně podporu pro státní rozpočet na příští rok. Kabinet zatím hlasy zajištěné nemá, podle Hamáčka ale především ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nadále vede intenzivní jednání. Rozpočtové provizorium by podle Hamáčka neznamenalo katastrofu, nicméně bylo by nepříjemnou komplikací.

Vláda jisté hlasy pro rozpočet se schodkem 320 miliard korun zatím nemá. V minulých letech kabinet podpořili komunisté, kteří ale tentokrát trvají na škrtu v rozpočtu obrany. „Nikdo nemůže očekávat, že by ČSSD škrty v obraně podpořila,“ řekl Hamáček. ČSSD dovedla Česko do NATO a vzhledem ke svému proaliančnímu a proevropskému směřování nemůže pro snížení obranného rozpočtu hlasovat, dodal. Stejný postoj má i ANO.



Sněmovna je podle Hamáčka vždy nevyzpytatelná. „Situace je specifická, ale stále si myslím, že prostor pro jednání a nalezení nějakého konsenzu tady je,“ řekl Hamáček. Věří, že vláda nakonec dost hlasů mít bude. „Jednání se vedou intenzivně. Věřím, že se potřebné hlasy najdou, protože schválený rozpočet je známkou stability,“ řekl. Rozpočtové provizorium by podle něj nebylo katastrofou, ale znamenalo by nepříjemnou komplikaci.

ČSSD rozpočet podpoří, protože je spokojena s tím, co vyjednala ve vládě. Poslanci navrhli v rozpočtu přesuny peněz zhruba za 280 miliard korun, víc než loni. Podle prvního místopředsedy strany Romana Onderky strana podpoří ve shodě s ANO dva pozměňovací návrhy. Podle prvního by měla být o 300 milionů korun navýšena kapitola ministerstva kultury v oblasti živého umění, podle druhého by měl vzrůst o 100 milionů korun rozpočet horské služby. Sociální demokraté by také mohli podpořit některé návrhy KSČM, vyjednávání je ale na hnutí ANO.

Podporu rozpočtu opětovně odmítly strany vznikající volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které navrhovaly v prvním čtení vrátit rozpočet k přepracování. „Nemáme v úmyslu přebírat zodpovědnost za takto špatně připravený rozpočet,“ řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala. Vláda podle něj už v minulosti prokázala, že s komunisty se vždy domluví.

Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že v posledních dvou týdnech ho kvůli rozpočtu oslovili premiér Andrej Babiš (ANO) i Schillerová. „Ale ten rozpočet, jak je sestavený, tak je prostě špatný pro občany ČR,“ řekl. Koalice dosud s opozicí vůbec nehodlala nic konzultovat, uvedl. „A teď, když jí tak strašně teče do bot, kdy i komunisté ji poslali k šípku, aby za námi přišla, a my řekli, že to teď podpoříme, to nedává logiku,“ doplnil.

Návrh rozpočtu podle Fialy neodráží potřeby Česka

Návrh rozpočtu neodráží skutečné potřeby Česka, nelze jej přepracovat, pouze mírně vylepšit, řekl při jeho sněmovním schvalování předseda opoziční ODS Petr Fiala (ODS). Šéf hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) poukazoval v kritickém vystoupení na podle něho neúčelné rozpočtové výdaje.



„Rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat poctivý, dobrý rozpočet,“ uvedl Fiala. Pro mírné vylepšení návrhu, které by bylo možné, není podle něho politická vůle. Pozastavil se nad plánovaným dluhem 320 miliard i nad výhledem na další roky, což podle něho vytváří celkem víc než miliardový schodek.

Rozpočet navržený vládou ANO a ČSSD podle Fialy neodráží potřeby ekonomiky ani většiny lidí. Nejsou v něm podle něho žádné nové investice do infrastruktury nebo vzdělání k rozhýbání ekonomiky, neřeší se reformy a nešetří se na spotřebě státu. Připomněl, že ODS navrhuje pozměňovacími návrhy ušetřit více než 80 miliard korun, aniž to lidé podle Fialy pocítili.