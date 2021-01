Hamáček: Zelení jsou pro ČSSD nejbližším politickým partnerem, spojení ANO a ODS nesmí vzniknout

Praha Strana zelených je pro ČSSD nejbližším politickým partnerem, vyplývá to i z vnitrostranické ankety. Na sobotním on-line sjezdu Zelených to řekl vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Strany jednají o možné spolupráci v podzimních sněmovních volbách. Mezi subjekty jsou rozdíly, ale i překvapivé programové shody, dodal ministr vnitra.

„Případná cesta bude ještě trnitá, ale jsem přesvědčen, že stojí za to. Pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně,“ řekl Hamáček. V kontextu spolupráce podle něj není největším nepřítelem program a věří, že ani personální či finanční záležitosti, nýbrž čas. Apeloval na to, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci. Připomněl, že ČSSD též promýšlí kooperaci na širší platformě, a to s odboráři nebo nezávislými osobnostmi.



Zelení také uvažovali o účasti na kandidátkách koalice Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Přes několikaměsíční vyjednávání se ale spolupráce neuskuteční, koaliční rada Pirátů a STAN to odmítla.



Hamáček očekává, že mnoho otázek Zelených bude směřovat k vládnímu angažmá ČSSD s hnutím ANO. Uvedl, že rozhodnutí vstoupit do vlády nebylo vůbec jednoduché a bylo evidentní, že sociální demokracie zaplatí velkou cenu. I tak to podle něj ČSSD vyhodnotila jako nejméně poškozující ze všech cest, které byly po minulých sněmovních volbách před Českou republikou.

Hnutí ANO se podle Hamáčka stále více posouvá na pravou část politické mapy, stvrdilo to i schválením daňového balíčku. „Pokud Česká republika bude směřovat k vládě ANO a ODS, tak budu v našem potenciálním společném projektu navrhovat, abychom se veřejně zavázali, že taková vláda nevznikne za žádných okolností s naší podporou,“ dodal Hamáček.

Za jeden z důležitých aspektů považuje ochranu demokracie a parlamentarismu. ČSSD podle něj stálo na vládní úrovni hodně sil, aby po celé volební období byla role Parlamentu brána vážně a aktivně. Zdůraznil, že od sociálních demokratů nikdy nikdo neslyšel, že je Parlament žvanírna nebo že zdržuje od práce. Jako o žvanírně o Sněmovně hovořil premiér Andrej Babiš (ANO).

V projevu Hamáček zavzpomínal na filozofa a ekologa Erazima Koháka, který loni v únoru zemřel. Podle vicepremiéra tento někdejší člen sociální demokracie propojoval ideály humanismu a ekologie.

Hamáček chce dřívější odklod od uhlí

Hamáček (ČSSD) také chce, aby ministři za sociální demokracii odmítli „málo ambiciózní“ závěry Uhelné komise a podpořili odklon od uhlí už v roce 2033. Komise v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla o pět let později.

„Chci, aby naši ministři odmítli málo ambiciózní závěry Uhelné komise. Chceme, aby rokem odklonu od uhlí se stal už rok 2033. Všechny síly chceme napnout do obnovy a budoucnosti uhelných lokalit. Čím dříve začneme s jejich obnovou, tím lépe to dopadne finančně i strukturálně nejen pro pracující v uhelném průmyslu, ale i pro celou Českou republiku,“ uvedl Hamáček.

Případným neschválením harmonogramu útlumu uhlí by kabinet podle vicepremiéra, ministra průmyslu a jednoho z předsedů komise Karla Havlíčka (za ANO) popřel rok a půl trvající činnost Uhelné komise. I například ministr životního prostředí a druhý předseda Uhelné komise Richard Brabec (ANO) uvedl, že dřívější scénář lze technicky zvládnout, bylo by ale nutné vynaložit výrazně vyšší investice. V rozhovoru s ČTK hovořil o 150 miliardách korun navíc.

I někteří další ministři, například ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nebo někteří sociální demokraté, v posledních dnech uvedli, že preferují dřívější odklon.