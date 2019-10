Vnitro chce zakázat Národní domobranu. ‚Hamáček zrazuje vlast, muslimům zobe z ruky,’ reaguje její šéf

Co je Národní domobrana Národní domobrana je podle svých členů nezávislou, apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jež si klade za úkol bránit domovy, životy a majetek českých obyvatel a pomáhat udržovat společenský klid ve chvíli, kdy bezpečnostní složky toto nebudou vykonávat. Jejich šéfem je lékař a bývalý voják (nyní v záloze) Marek Obrtel. V současnosti sdružuje spolek přibližně dva tisíce lidí, kteří se připravují mimo jiné na příchod tisíců agresivních migrantů do Česka a válku proti NATO. Ministerstvo vnitra a civilní kontrarozvědka BIS v nich vidí bezpečnostní hrozbu, neboť domobranci by se prý v případě výjimečných situacích mohli chovat radikálně. Skutečnou funkci domobrany, tedy rezervní armády povolávané do boje během války, u nás vykonává Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky.