Hamáčkův plán, jak změnit volby, sklízí vlažné reakce. Diskuzi se ale strany zcela nebrání

Praha Psal se rok 2000 a tehdy vládnoucí ODS spolu s ČSSD – v mantinelech opoziční smlouvy – přišly s reformou voleb, jež nahrávala velkým stranám. Platí dodnes. Teď je to právě ČSSD, která hodlá téma systému voleb otevřít znovu. Její lídr Jan Hamáček v rozhovoru pro LN přišel s plánem, aby místo stávajících 14 volebních obvodů byl jen jediný, stejně jako u voleb do Evropského parlamentu.

Dle Hamáčka by takový systém posílil autoritu předsedů politických stran. A reakce? Zástupci politických uskupení se sice s Hamáčkovým řešením plně neztotožňují, dědictví „oposmlouvy“ však leckterým leží v žaludku, především těm z menších stran. Návrh koaličního partnera zatím neodmítl ani šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. „Až to bude na stole, vyjádřím se,“ uvedl premiér.

Komunisté, kteří drží Babišovu vládu při životě a mohli by tak pomoci návrh lídra ČSSD protlačit, neříkají jednoznačné ne. Jejich předseda Vojtěch Filip však varuje, že novinka by vedla k dalšímu odcizení voličů a poslanců od regionů. „Ale třeba na Slovensku to funguje. Diskuse o lepším nastavení volební legislativy je legitimní,“ uvedl jiný komunista Jiří Dolejš.

Asi nejpřívětivěji se k Hamáčkovu plánu staví lidovci. „Ve sněmovně leží náš návrh úpravy přepočtu hlasů na mandáty. Aktuálně bohužel vykazuje značné nespravedlnosti, a to právě v okamžiku, kdy je jeden supervítěz,“ řekl pro Lidovky.cz šéf KDU-ČSL Marek Výborný. O případných změnách systému voleb by ráda diskutovala i šéfka TOP 09 Markéta Adamová.

Hnutí STAN, další z reprezentantů opozice, žaluje u Ústavního soudu způsob voleb do sněmovny kvůli údajné nerovnosti hlasů, i proto jeho lídr Vít Rakušan označil Hamáčkův návrh za jedno z možných řešení. Naopak šéf ODS Petr Fiala řekl, že není příznivcem změn volebního systému.