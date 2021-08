Konflikt zájmů Lipovské kvůli kandidatuře může řešit jen sněmovna, shodlo se vedení Rady ČT

„Rada ČT nemůže posuzovat konflikt zájmů nikoho za svých členů, protože to ze zákona přísluší výhradně Poslanecké sněmovně. Názor vedení Rady ČT stejně jako názory ostatních radních na kandidaturu Hany Lipovské v nadcházejících sněmovních volbách tak jsou fakticky irelevantní,“ uvedl předseda rady Pavel Matocha.

Otázku potenciálního konfliktu zájmů vzniklého z této kandidatury musí podle předsednictva zodpovědět sama Hana Lipovská a posoudit to může, a případně radní odvolat, výhradně Poslanecká sněmovna, které je rada zodpovědná. Řešit otázku případného porušení zákona kterýmkoli členem rady přísluší podle zákona o České televizi jen Sněmovně.

Podle zákona o České televizi je členství v radě neslučitelné se stanovenými politickými a dalšími funkcemi včetně funkce poslance. Člen rady také nesmí zastávat žádnou funkci v politické straně, hnutí nebo v občanských sdruženích.

Lipovská koncem července oznámila, že bude v podzimních volbách kandidovat do Poslanecké sněmovny za Volný blok v Pardubickém kraji.

Na členství v radě do voleb rezignovat nehodlá, ale zdrží se hlasování. Do rady přišla Lipovská loni a opakovaně se dostává do konfliktu s generálním ředitelem veřejnoprávní televize Petrem Dvořákem.