„Naší prioritou je rozvoj vlastního portfolia. Chceme soustředit energii, investice i know-how na naše české značky, zejména iDNES.cz, Ona DNES, Žena a život a Esprit, které mají silnou pozici na trhu a významný potenciál do budoucna,“ vysvětlil předseda představenstva MAFRA Michal Hanák.
Zároveň poděkoval šéfredaktorce magazínu Harper’s Bazaar Noře Grundové a šéfredaktorce magazínu Cosmopolitan Adéle Mazánkové za jejich dlouholetou práci a vedení obou redakcí.
„Velké poděkování patří také všem členům redakčních týmů a inzertnímu oddělení. Velmi si vážím jejich energie, kreativity a profesionality, které významně přispěly k úspěchu obou značek během uplynulých let,“ doplnil Hanák.
MAFRA zároveň děkuje společnosti Hearst za dlouholeté partnerství. „Naše spolupráce se společností Hearst byla po celou dobu profesionální, korektní a založená na vzájemném respektu. Velmi si tohoto partnerství vážíme a děkujeme za příležitost úspěšně rozvíjet značky Harper’s Bazaar a Cosmopolitan na českém trhu,“ dodal obchodní ředitel a člen představenstva MAFRA David Korn.