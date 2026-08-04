MAFRA končí s časopisy Harper’s Bazaar a Cosmopolitan, zaměří se na vlastní značky

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  16:20aktualizováno  16:20
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Titulní strana časopisu Cosmopolitan, červenec 2021 | foto: MAFRA

Společnost MAFRA pokračuje posilování vlastního mediálního portfolia. S mediální společností Hearst se dohodla, že neprodlouží licenční spolupráci pro česká vydání časopisů Harper’s Bazaar a Cosmopolitan. Jejich poslední česká vydání vyjdou v listopadu 2026 a licenční spolupráce bude oficiálně ukončena k 31. prosinci 2026.

„Naší prioritou je rozvoj vlastního portfolia. Chceme soustředit energii, investice i know-how na naše české značky, zejména iDNES.cz, Ona DNES, Žena a život a Esprit, které mají silnou pozici na trhu a významný potenciál do budoucna,“ vysvětlil předseda představenstva MAFRA Michal Hanák.

Zároveň poděkoval šéfredaktorce magazínu Harper’s Bazaar Noře Grundové a šéfredaktorce magazínu Cosmopolitan Adéle Mazánkové za jejich dlouholetou práci a vedení obou redakcí.

„Velké poděkování patří také všem členům redakčních týmů a inzertnímu oddělení. Velmi si vážím jejich energie, kreativity a profesionality, které významně přispěly k úspěchu obou značek během uplynulých let,“ doplnil Hanák.

MAFRA zároveň děkuje společnosti Hearst za dlouholeté partnerství. „Naše spolupráce se společností Hearst byla po celou dobu profesionální, korektní a založená na vzájemném respektu. Velmi si tohoto partnerství vážíme a děkujeme za příležitost úspěšně rozvíjet značky Harper’s Bazaar a Cosmopolitan na českém trhu,“ dodal obchodní ředitel a člen představenstva MAFRA David Korn.

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