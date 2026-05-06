Otevření desetiletí nepřístupné zahrady je mimořádnou událostí. „Je to asi největší letošní novinka na Pražském hradě,“ potvrzuje Pavel Vyhnánek, ředitel Správy Pražského hradu.
Prostor, který je součástí komplexu Jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Do konce roku chce Správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. V plánu je také postavit novou konstrukci pro popínavé rostliny.
Hartigovskou zahradu tvoří dvě terasy propojené dvouramenným schodištěm. Horní část je charakteristická vzrostlým tisem červeným a alejí popínavých růží. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Richarda Podzemného a Adolfa Benše.
Zpřístupnění zahrady je podle Vyhnánka součástí snahy o to, aby byl Hrad vlídný, přístupný a přátelský. V tomto kontextu připomněl například zrušení plošných kontrol při vstupu do areálu Hradu či otevření nových vstupů do zahrad. „Věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu, místo, kde si odpočinout,“ řekl Vyhnánek. Součástí zahrady jsou nové lavičky i stoly s židlemi.
Otevření Hartigovské zahrady se zúčastnila i první dáma Eva Pavlová. „Jsem ráda, že se nám opět podařilo otevřít výjimečný prostor a zpřístupnit ho pro veřejnost,“ podotkla. Lidé si podle ní mohou do zahrady přijít odpočinout od ruchu města, oddělena je i od ruchu návštěvníků Pražského hradu.
Zahradu založila Isabella Švihovská z Rýzmberka v druhé polovině 17. století a patřila k paláci, který v roce 1720 nechal přestavět hrabě Josef Hartig. Dnes je zahrada složena ze dvou menších teras, které se rozkládají v sousedství známější zahrady Na Valech, ze které se sem lze dostat. V minulosti se tu pořádaly kulturní akce, třeba komorní koncerty, to má Správy Pražského hradu v plánu obnovit.