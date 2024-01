Exhejtman Hašek zkouší restartovat svoji politickou kariéru u Rajchla v PRO

Hašek to o víkendu oznámil na své facebookové stránce. „Ve čtvrtek po tiskovce s kolegy se zde rád podrobně vyjádřím,“ napsal.

V neděli dopoledne zatím nevzal iDNES.cz telefon. „Nemohu teď hovořit. Ozvu se později,“ odepsal Hašek.

Je zatím zřejmě nejznámější tváří, kterou Rajchl získal do neparlamentní strany PRO, která se snaží oslovit radikálně protivládně naladěné voliče. Zatím se jí ale nepodařilo navýšit preference tak, aby jí to dávalo šance na zisk křesel ve Sněmovně. Podle volebního modelu agentury Median zveřejněného v půli ledna by měla strana PRO šanci získat 2,5 procenta hlasů.

Hašek, který byl hejtmanem Jihomoravského kraje mezi lety 2008 a 2016, měl v minulosti našlápnuto i do čela tehdy nejsilnější sociální demokracie a jen těsně prohrál v roce 2011 v Brně souboj s Bohuslavem Sobotkou o post šéfa strany.

Jeho kariéra ve straně se ale zadrhla, když se o dva roky později v den vítězství strany ve volbách společně s dalšími spiklenci u prezidenta Miloše Zemana radil o postupu oproti Sobotkovi a pak o tom opakovaně lhal v přímém přenosu v České televizi. Netušil, že jeden z účastníků schůzky, pozdější ministr vnitra Milan Chovanec tajnou poradu u Zemana potvrdil. Puč proti Sobotkovi jeho odpůrcům nevyšel a on se stal premiérem, zatímco Haškova kariéra začala jít strmě dolů.

Skončil nejprve jako druhý muž v sociální demokracii, v následujícím roce jako poslanec, o v roce 2016 i jako hejtman. Udržel si ještě funkci krajského zastupitele za stranu, v níž patřil ke spojencům tehdejšího prezidenta Zemana.

Vedle práce koncipienta v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka se stal v roce 2018 po jmenování menšinové vlády ANO a ČSSD, kterou vedl Andrej Babiš, externím poradcem ministra zemědělství Miroslava Tomana a byl také neplaceným poradcem prezidenta Zemana pro regionální rozvoj.

Někteří mě mají za černou ovci, připustil Hašek před několika lety

„Někteří z vás mě mají za černou ovci, pučistu, belzebuba,“ řekl o sobě sebekriticky Michal Hašek v roce 2019 na sjezdu sociálních demokratů.

„Vyhlašme konec zlatokopectví v naší nádherné zemi. Utněme obří vyvádění zisku nadnárodních společnosti, udělejme pořádek v obřím byznyse s vodou, tu si chraňme jako oko v hlavě. Dejme vodě a půdě nejvyšší, ústavní ochranu,“ vyzval delegáty sjezdu sociální demokracie Hašek.

O nakouknutí zpět do vysoké politiky se pak ještě pokusil o návrat do vyšších pozic, když z něj tehdejší šéf strany Jan Hamáček udělal svého politického náměstka na ministerstvu vnitra. I tato cesta se ukázala jako slepá, když stranu vyhnali voliči po volbách v roce 2021 ze Sněmovny. V dubnu 2022 pozastavil Hašek své členství v sociální demokracii.

Nyní tedy zkouší štěstí u Rajchlovy strany PRO, které se zatím nepodařilo výrazně prosadit v konkurenci hnutí SPD Tomia Okamury a hnutí ANO.

Kromě Haška jsou ve vedení jihomoravské krajské organizace PRO další bývalí politici. První místopředsedkyní tam bude, jak upozornily parlamentnilisty.cz, bývalá krajská zastupitelka Klára Liptáková, která byla i místopředsedkyní KDU-ČSL a druhým místopředsedou Jozef Regec, bývalý československý reprezentant v cyklistice Jozef Regec, který by senátorem za obvod Blansko a ze sociální demokracie přeběhl k miniaturní Straně práv občanů podporující tehdejšího prezidenta Miloše Zemana