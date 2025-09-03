Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

  8:46aktualizováno  8:46
V pražských Holešovicích v úterý večer hořel dálkový autobus. Podle hasičů došlo k požáru v motorové části autokaru. Uvnitř vozidla se nikdo nenacházel. Na místo musela dorazit i speciální protichemická jednotka, která odčerpala provozní kapaliny.
V pražských Holešovicích krátce po půlnoci hořel dálkový autobus. (3. září 2025) | foto: X: Hasiči Praha

„U požáru autobusu v ulici Vrbenského právě zasahují hasiči z Holešovic. Došlo zde k požáru v motorové části, byl nasazen 1C proud. Uvnitř autobusu se nikdo nenacházel,“ napsali hasiči na síti X krátce před půlnocí.

V pražských Holešovicích krátce po půlnoci hořel dálkový autobus. (3. září 2025)

Požár podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče vypukl na parkovišti, kde se v tu dobu nacházely i další dálkové autobusy.

Pro iDNES.cz také sdělil, že se požár podařilo zlikvidovat rychle, třebaže museli také zajistit únik provozních kapalin. „Na místo dorazila speciální protichemická jednotka, která odčerpala a zajistila uniklé pohonné hmoty,“ dodal mluvčí.

Příčinu požáru hasiči nadále vyšetřují, výši škody ještě nevyčíslili.

