Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo

  15:40aktualizováno  15:40
Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Novém Bohumíně na Karvinsku. Požár nezpůsobil žádnou škodu, ani při něm nikdo neutrpěl zranění. Sdělili to mluvčí hasičů. Lidem v okolí hasiči doporučují nevětrat.
19. dubna 2026 | foto: HZS Moravskoslezského kraje

„Požáry skládek bývají náročné na síly, prostředky i čas, a požár skládky v Novém Bohumíně není výjimkou. Jednotky požární ochrany u něj zasahují už deset hodin. Obyvatelům v okolí doporučujeme nevětrat,“ uvedli hasiči na síti X v neděli po 14:00.

U požáru zasahují profesionální hasiči z Orlové a Bohumína a dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína a Rychvaldu. „Hasiči rozkrývají požářiště a hasí ohniska požáru,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

K likvidaci požáru hasiči využívají také speciální pásové rypadlo záchranného útvaru v Hlučíně, které je nasazeno k rozkrývání požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek. „Tento postup umožní efektivnější lokalizaci a následné dohašování požáru,“ uvedla mluvčí útvaru Jana Urbancová.

