Z osady Pulčín, která je částí Francovy Lhoty na Vsetínsku, přijali hasiči ve čtvrtek večer hlášení o člověku pod stromem.

„Jednalo se o tábor základní školy, kde na jednoho chlapce spadla ulomená větev, o druhého chlapce větve zavadily. Oba byli poškrábaní. Hasiči chlapce zpod větve vytáhli, druhého nemuseli, ten pod větví nezůstal. Předali je záchrance a poté pomohli tábor ukončit. Děti se sbalily a hasiči je pomohli přesunout na místo, kam si pro ně přijeli rodiče. Na místě poskytovali i první psychickou pomoc,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Od čtvrtečních 18:00 do dnešních 07:30 zasahovali hasiči v regionu v souvislosti s počasím u 65 událostí. „Nejvíce výjezdů, a to 29, bylo na Zlínsku, 19 na Vsetínsku, 13 na Kroměřížsku a čtyři na Uherskohradišťsku,“ řekla mluvčí hasičů.

V Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku udeřil ve čtvrtek večer blesk do dílny u rodinného domu. „Vzniklý požár majitel naštěstí uhasil ručním hasicím přístrojem,“ řekla Javoříková. Hasiči objekt zkontrolovali termokamerou, škoda je odhadem 10 tisíc korun. V Dlouhé ulici ve Zlíně odčerpávali hasiči večer vodu ze zatopeného silničního podjezdu pod železniční tratí.

Lokálně při čtvrtečních bouřkách podle informací, které zveřejnili meteorologové, napršelo 40 až 60 milimetrů srážek. Ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to bylo nejvíce ve Starých Hutích na Uherskohradišťsku, a to 47,8 milimetru, z toho 26,5 milimetru za deset minut. Místy padaly také kroupy, výjimečně i kolem čtyř centimetrů, a to zejména ve Zlínském kraji. Kroupy padaly například na Vsetínsku nebo v Otrokovicích na Zlínsku.

Společnost EG.D po bouřkách v pátek ráno neregistrovala ve své síti výraznější problémy s dodávkami elektrické energie. „Zatímco ve čtvrtek večer jsme ve 21:00 evidovali osm poruch na vedení vysokého napětí a přibližně tisíc odběrných míst bez dodávek elektřiny, v pátek kolem 6:30 ráno zůstávaly už jen tři poruchy na vedení vysokého napětí a 72 odběrných míst bez proudu, a to především v oblasti Troják na Vsetínsku. Na opravách intenzivně pracujeme a doufáme, že dodávky elektřiny obnovíme co nejdříve,“ sdělil mluvčí EG.D Lubomír Budný.

Nepříznivé počasí ve čtvrtek večer omezilo v regionu i železniční dopravu. Na Vsetínsku byl z důvodu intenzivní bouřky a deště dočasně zastaven provoz na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Ve Valašské Polance na Vsetínsku podle něj silný vítr poškodil střechu a její zbytky napadaly do kolejiště.