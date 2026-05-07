Hasiči ukončují zásah v Českém Švýcarsku, snížili stupeň poplachu na druhý

  7:45aktualizováno  8:12
Hasiči ve čtvrtek balí techniku a postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, předají s největší pravděpodobností dopoledne správě národního parku, která nad ním bude dohlížet. Stupeň požárního poplachu snížili ráno na druhý a zanedlouho podle nich klesne na první.
Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal si přítomnost stovek hasičů, kterým pomáhaly i vrtulníky. (4. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„V dohledné době vyhlásíme likvidaci požáru,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus. Oheň se rozhořel na 100 hektarech lesa u Rynartic, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků.

Požár vypukl mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou, v oblasti platil zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech.

„Dnes ráno bylo na místě sedm profesionálních jednotek a čtyři dobrovolné. Balí se a postupně odjíždí. To platí i pro hasiče z odřadů ze sousedních krajů,“ uvedl Pelikus. Hasičům pomohl déšť. Pršelo už v noci na středu a ve čtvrtek se intenzivně rozpršelo zhruba hodinu po půlnoci.

Podmínky dohledu nad požářištěm stanoví hasiči. Jejich vyšetřovatel společně s kriminalisty a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.

Ve středu si jeden ze zasahujících hasičů poranil koleno. „Zraněný byl transportován do nemocnice k ošetření a následně propuštěn do domácího léčení,“ uvedl mluvčí hasičů Václav Pilný.

Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tentokrát ale požár zasáhl desetkrát menší území.

