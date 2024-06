Dělníci se zasekli v tubusu elektrárny. Ven je dostali až hasiči

Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů i jesenická horská služba, všechny dělníky se nakonec podařilo dostat do bezpečí do čtyř hodin od incidentu, sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Na místo hasiči vyrazili před 09:00, v elektrárně se v tuto dobu dělala revize a údržba kovové potrubní části technologie. „Podle získaných informací všichni čtyři dělníci zůstali v odhadované výšce nezranění,“ uvedl mluvčí hasičů. Kvůli záchraně se k dělníkům spustilo několik lezců, samotná operace byla rozdělena na dvě etapy.

„Rozhodování nebezpečně ovlivňovalo riziko výparů nátěrových látek. Téměř po třech hodinách se nám podařilo dostat do bezpečí dva dělníky. Stejným postupem, spuštěním, jsme po další hodině do bezpečí dostali i zbylé dva muže,“ uvedl mluvčí hasičů. Z preventivních důvodů byli všichni převezeni do nemocnice k lékařské kontrole.

Na místě zasahovali šumperští hasiči s lezeckou technikou, posíleni byli dalšími specialisty a technikou ze stanic Jeseník a Olomouc. Z řad dobrovolných hasičů se na záchranných pracích podílely jednotky Loučná nad Desnou a Velké Losiny. K místu rovněž vyjeli záchranáři Horské služby Jeseníky. Na místo dorazil také hasičský intervent, negativní roli totiž na místě hrál čas, nízké teploty a nejistota.

Hasičům výrazně pomohlo, že díky dlouhodobé spolupráci s vedením energetické společnosti pár dnů před touto situací řešili postupy pro podobná rizika, která by mohla při údržbě technologie nastat.

„Hasiči specialisté lezci ze stanice v Šumperku v rámci zjištěných poznatků navrhli několik nových variant navíc i zakoupení záchranných lan a příslušenství v nestandardní délce, zhruba 700 metrů. Délka s sebou nese i nutnost zapojení hasičské vozidlové techniky s navijáky,“ dodal Zdeněk Hošák.

Příčina zaseknutí vozíku v tubusu je předmětem vyšetřování, podle vyjádření zasahujících hasičů při vizuální kontrole nastala s největší pravděpodobností technická závada.