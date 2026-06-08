Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse

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  17:03aktualizováno  17:03
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Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická závada na automobilu značky Audi s hybridním pohonem. U zaparkovaného vozu v Jeseníku začalo hořet několik článků uvnitř trakční baterie. Z auta se šířil hustý, štiplavý a toxický kouř. Teplota baterie na povrchu dosahovala při prvním měření přibližně 270 stupňů Celsia.
Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských jednotek. (červen 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...
Hasiči baterii zchladili o více než dvě stě stupňů, pak kontrolovali její...
Hasiči přehřátou baterii hybridního auta ochlazovali vysokotlakým proudem vody...
Hasiči auto odvezli na stanici do Jeseníku, kde jej dva dny kontrolovali....
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„Baterii jsme ochlazovali vysokotlakým proudem vody. Teplotu se postupně v několika fázích podařilo díky ochlazování snížit přibližně na 30 stupňů Celsia s tím, že jsme po celou dobu baterii hlídali pomocí termokamery a sledovali jsme vývoj teplot. Složitý zásah probíhal v dýchací technice,“ upřesnila mluvčí hasičů z Olomouckého kraje Lucie Balážová.

K události musela až z centrální stanice v Olomouci vyjet speciální technika. „Šlo o prvovýjezdové vozidlo se zařízením Cold Cut Systém Cobra. Dále o speciální kontejner určený pro hašení elektromobilů a přívěs elektromobilita, v němž máme umístěnou sadu pro manipulaci s vozidly. Se zařízením CCS Cobra byla povolána rovněž dobrovolná jednotka z Javorníku,“ upřesnila Balážová.

Z Olomouce do Jeseníku to je přitom zhruba devadesát kilometrů.

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že je vozidlo nepojízdné. „Nebylo možné s ním manipulovat, hrozilo totiž, že by během přesunu mohlo docházet k dalším reakcím uvnitř baterie,“ uvedla Balážová.

„Po stabilizaci situace jsme proto hybrid pomocí zodolněných transportních vozíků opatrně přesunuli z blízkosti rodinného domu, jeřábem jsme jej naložili do speciálního kontejneru a odvezli jsme jej na jesenickou stanici,“ řekla mluvčí hasičů.

Na jesenické stanici bylo Audi dva dny v kuse pod dohledem. „Během sledovacího období nedocházelo k žádným výkyvům, proto byl monitoring ukončen a vozidlo bude předáno majiteli,“ poznamenala Balážová.

Mluvčí uvedla, že se požárníci snažili minimalizovat škody na vozidle. „Také jsme odebrali vzorky vody, které podrobíme rozboru, abychom vyloučili případnou kontaminaci toxickými látkami z trakční baterie,“ sdělila.

Použila se specialita pro konkrétní typ zásahu

Zmíněný přívěs elektromobilita byl vyvinut právě pro tento typ událostí. Součástí sady jsou konstrukčně upravené transportní vozíky, které jsou zodolněné pro účely hasičského zásahu.

Hasiči auto odvezli na stanici do Jeseníku, kde jej dva dny kontrolovali. (červen 2026)

„Ty doplňují další speciální technické prostředky, díky nimž lze částečně uhašené nebo nepojízdné vozidlo na alternativní pohon přemístit mimo ohrožený objekt a následně hasební či technický zásah dokončit,“ přiblížila Balážová.

O výhodnosti použití sady pro manipulaci s vozidly svědčí podle ní i skutečnost, že zájem o nákup a nasazení tohoto prostředku do zásahové praxe hasičských sborů se rozšířil nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Kromě profesionálních hasičů z Olomouce a Jeseníku na místě zasahovaly také dvě dobrovolné jednotky z Javorníku a Jeseníku.

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