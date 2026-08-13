Ve Štěchovicích hořela pětipatrová budova, vnitřní konstrukce se zhroutily

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  7:14aktualizováno  7:14
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Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026) | foto: X - HZS Středočeského kraje

Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.

Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne, uvedli dnes hasiči na síti X. Škoda a příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026)
Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026)
Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026)
Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026)
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Hlášení o požáru dostali hasiči krátce před 22:00. „Požár se podařilo lokalizovat ve 23:41. Od té doby jednotky dohašují a vyhledávají skrytá ohniska a postupně budou rozebírat požárem zasažené konstrukce. Zásah bude probíhat minimálně celé dnešní dopoledne,“ uvedli hasiči.

Kvůli zborcení dřevěných konstrukcí nebyl pohyb uvnitř budovy bezpečný, zásah proto hasiči vedli zvenčí, a to i s pomocí výškové techniky. Pro zajištění plynulé dodávky vody zřídili čerpací stanoviště.

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