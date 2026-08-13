Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne, uvedli dnes hasiči na síti X. Škoda a příčina jsou předmětem dalšího vyšetřování, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hlášení o požáru dostali hasiči krátce před 22:00. „Požár se podařilo lokalizovat ve 23:41. Od té doby jednotky dohašují a vyhledávají skrytá ohniska a postupně budou rozebírat požárem zasažené konstrukce. Zásah bude probíhat minimálně celé dnešní dopoledne,“ uvedli hasiči.
Kvůli zborcení dřevěných konstrukcí nebyl pohyb uvnitř budovy bezpečný, zásah proto hasiči vedli zvenčí, a to i s pomocí výškové techniky. Pro zajištění plynulé dodávky vody zřídili čerpací stanoviště.