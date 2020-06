Hasiči měli kvůli silný dešťům od rána 21 výjezdů, hladina některých řek opět stoupá

Pardubice/České Budějovice Kvůli silným dešťům v noci na pondělí měli hasiči v Pardubickém kraji do 7 hodin celkem 21 výjezdů. Nejčastěji čerpali vodu ze zaplavených sklepů či komunikací. Novinářům to řekl operační důstojník krajských hasičů.

„Nejvíce byla postižena oblast Pardubicka a Holicka, okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí byly zasaženy méně,“ uvedl hasič.

Na Pardubicku například deště komplikují provoz na frekventované silnici I/35. V Ostřetíně a Holicích voda zaplavila vozovku, jezdí se kyvadlově jedním pruhem.

V Jihočeském kraji překročily řeky Malše a Polečnice na některých místech první povodňový stupeň. Způsobil to silný déšť, který v noci na pondělí v ranních hodinách region zasáhl. Postupně by v pondělí mělo přestat pršet a stav řek se následně vrátí do normálu, řekla novinářům Kateřina Štěrbová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň překročila Malše v Kaplici, kde je nyní výška hladiny 126 centimetrů. Za posledních 24 hodin se tam zvedla o 80 centimetrů. Polečnice v Českém Krumlově ráno dosahovala 111 centimetrů.

„Dopoledne zřejmě ještě překročí první stupeň povodňové aktivity Malše v Pořešíně,“ uvedla Štěrbová. Dodala, že nejvíce srážek na jihu Čech zaznamenali meteorologové v posledních hodinách v Novohradských horách, kde spadlo až 50 milimetrů vody.

Hladina řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou po silných nočních deštích vystoupala v pondělí ráno na první povodňový stupeň. Povodí Labe čeká kvůli pokračujícímu dešti vzestupy i na dalších řekách v povodí horního Labe a Orlice. V Pardubickém kraji čeká vzestupy hladin Loučné, Novohradky a Chrudimky. Vyloučit nelze dosažení až třetích povodňových stupňů. Novináře o tom v pondělí informoval vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

„Aktuálně evidujeme na většině území srážky s úhrny do 30 litrů na metr čtverečný, ve východních Čechách a na Vysočině pak do 45 až 50 litrů ne metr čtverečný,“ uvedl Petr. Další vydatné srážky na severovýchodě Čech by mohly dosáhnout 20 až 30 litrů vody na metr čtverečný, ojediněle i více. Po minulých deštích je území nasycené vodou.



Kněžná v Rychnově nad Kněžnou hranici prvního povodňového stupně ve výši 100 centimetrů překročila v pondělí v 6 hodin. Po 08.30 byla na úrovni 127 centimetrů. Hranice druhého povodňového stupně činí 130 centimetrů. Výrazné vzestupy hladin, dosud bez povodňových stupňů, v pondělí ráno vykazovaly také Orlice v Týništi nad Orlicí a Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí.

I na Vysočině se v pondělí kvůli dešti zvedají hladiny řek. První povodňový stupeň překročila po 8 hodině Svratka v Dalečíně a v Borovnici. Uvedl to na svém webu Český hydrometeorologický ústav. Hasiči v pondělí na několika místech čerpali vodu z domů a odklízeli stromy ze silnic. V Havlíčkově Brodě zatopila voda tunel pod železniční tratí.

Kvůli počasí měli hasiči na Vysočině asi 15 výjezdů. Například ve Velké Losenici odčerpávali vodu v budově zdravotnického střediska. V neděli kolem 19 hodiny vyjeli do Dešova na Třebíčsku, kde přetekl rybník. Hasiči zajistili odpuštění rybníka a v obci pročistili kanály a uklízeli naplavené bláto ze silnice.

Podle meteorologů se bude oblačnost na Vysočině odpoledne od západu částečně protrhávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia. V některých částech Vysočiny by podle výstrahy meteorologů mohly hladiny řek stoupat až do úterního poledne.