Hasiči na Náchodsku zasahují u rozsáhlého požáru skladovací haly se senem

Suchý Důl (Náchodsko) Desítky hasičů zasahují u rozsáhlého požáru skladovací haly se senem v obci Suchý Důl na Náchodsku. Hasiči se snaží uchránit před ohněm vedlejší hospodářskou budovu s dobytkem. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, řekli dopoledne zástupci krajských hasičů. Požár byl nahlášen v 8:00. Požár neohrožuje obytné budovy, hořící objekt je na samotě.

„Hoří hala o rozměrech asi 70krát 25 metrů. Požár je ve třetí fázi, hasiči to nechávají kontrolovaně vyhořet. Hlavně ochlazují vodou kravín, který je vzdálen asi deset metrů od hořícího objektu. Budeme zřizovat dálkovou dopravu vody. Cílem je zajistit dostatek vody,“ řekl mluvčí krajských hasičů Ondřej Sezima. Na místě zasahuje deset hasičských jednotek včetně dvou profesionálních.



Podle mluvčího hasičů by ustájená zvířata neměla být požárem v přímém ohrožení. „Jde o kravín beze stěn. Zvířata se přesunula do míst dál od požárů, nepředpokládá se, že by se vyváděla, nejsou na to vhodné podmínky,“ řekl Sezima.