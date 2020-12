Kvůli větru druhý den stojí lanovky na Sněžku i Ještěd, hasiči zasahovali na desítkách míst

Jihlava Silný vítr stejně jako po celou sobotu ani v neděli nedovoluje provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru na horní stanici lanovky byla ráno podle přednosty lanovky Vladimíra Štěpána mezi 90 až 93 kilometry v hodině. Přípustných pro provoz lanovky je maximálně 58 kilometrů v hodině. "Vypadá to, že ani dnes celý den nebudeme jezdit," řekl ČTK Štěpán.

Pro okolí Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou platí až do pondělí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), upozorňuje na velmi silný vítr. Klára Bubnová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli ČTK řekla, že v noci byl v kraji nejsilnější vítr ve Frýdlantském výběžku. Na stanici v Hejnicích rychlost větru přesáhla 98 kilometrů v hodině a ve Frýdlantu to bylo přes 77 kilometrů v hodině. „Pak už to byly stanice na horách, Kořenov, Harrachov, Desná. To bylo kolem 15 metrů za sekundu (54 km/h),“ dodala.



Pro hasiče byla nedělní noc klidnější než páteční, kdy měli zhruba 20 výjezdů ke spadlým stromům. „Dnešní noci jsme měli asi desítku výjezdů, z toho šest bylo ke spadlým stromům přes komunikaci,“ řekla v neděli ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Eva Klímová. Podle ní jim ale lidé některé události teprve hlásí, jak se probouzejí.

Hasiči k ránu likvidovali i požár stodoly spojené s obytnou částí zemědělské usedlosti v Českém Dubu - Libíči. Nikomu se nic nestalo. „Řešilo se i náhradní ubytování se starostou obce. Rodina ale řekla, že je schopna si ho zajistit sama,“ uvedla Klímová. Požár se přes střechu šířil ze stodoly i do obytné části. „Tu se podařilo uchránit, zasažené jsou jen střecha a krovy v obytné části,“ dodala Klímová. Podle ní vyšetřovatelé teď budou zjišťovat příčinu a výši škody.

Vítr zastavil ba úseky lanovky na Sněžku

Kabinovou lanovku na Sněžku v neděli zastavil silný vítr, ráno nejel ani jeden ze dvou úseků. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku stál kvůli větru také v sobotu, kdy se lanovka po pravidelné podzimní odstávce opět dostala do denního provozu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, vyplynulo z údajů zveřejněných na webu. Silný vítr hrozí celý den, podle meteorologů může v Krkonoších v nárazech dosahovat rychlosti až 125 km/h, tedy síly orkánu.

„Dnes fouká v nárazech kolem 180 km/h a vzhledem k předpovědi máme zavřeno,“ napsal v neděli po 08:00 ČTK ve zprávě SMS správce České poštovny na Sněžce Dalibor Blaha.

Údaje o rychlosti větru na Sněžce se mohou lišit podle toho, kde se měří. Například polská horská služba v neděli stejně jako v sobotu uváděla rychlost větru kolem 90 km/h. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na twitteru v sobotu uvedl, že do 13:00 byl na Sněžce zaznamenám náraz větru o síle 166 km/h.

Na Vysočině zasahovali hasiči v posledním dni na desítkách míst

Hasiči na Vysočině měli k nedělním 7:00 za posledních 24 hodin 67 zásahů, z toho byla většina kvůli větru, kdy odklízeli popadané stromy. Nejčastěji vyjížděli v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Vyplývá to z přehledu jejich zásahů. Průměrně zasahují hasiči v kraji za den pětadvacetkrát. Na Vysočině bylo v sobotu do odpoledne zhruba 1200 domácností bez proudu.

Na více než 20 místech zasahovali hasiči jak na Pelhřimovsku, tak na Havlíčkobrodsku. Proti tomu na Jihlavsku odklízeli následky větru jen na čtyřech místech. „V Krucemburku v sobotu dopoledne upevňovaly dvě jednotky hasičů uvolněnou střešní krytinu na domě v ulici Mikuláše Střely. Upevňovat uvolněné plechy museli hasiči také po poledni na garáži v ulici Květinová ve Ždírci nad Doubravou,“ řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Vítr na Vysočině poškodil v sobotu vedení a izolátory. E.ON poruchy do odpoledne odstranil, řekl ČTK mluvčí E.ON Roman Šperňák. V kraji byly v sobotu kvůli popadaným stromům neprůjezdné i některé silnice.