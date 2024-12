Zranění hasiči, škoda 50 milionů. Hořící piliny zničily kasárny v Bruntále

Hasiči krátce před 10:00 uvedli, že mohou hasit už jen z venčí, protože pro zásah zevnitř je budova nebezpečná. Už ráno hasiči informovali, že hoří uskladněné plastové piliny, objektům se propadla střecha.

„Kromě vody využíváme k hašení i pěnu,“ informovali v úterý ráno hasiči s tím, že koncentraci nebezpečných látek v ovzduší monitoruje chemická laboratoř.

Nádrž o objemu 21 tisíc litrů

K požáru hasiči vyjížděli okolo 1:30. Na místě mají 36 vozidel a vyžádali si i velkoobjemové cisterny z hasičského Záchranného útvaru v Hlučíně na Opavsku. Mluvčí útvaru Jana Urbancová uvedla, že cisterna vyslaná na místo požáru má nádrž o objemu 21 tisíc litrů.

„U požáru uskladněných plastových pilin je primárně nasazena jako zásobárna velkého množství hasební látky. V případě potřeby může být využita i na kyvadlovou dopravu vody,“ řekla Urbancová.

HZS Moravskoslezského kraje @hzsmsk 28 hasičských jednotek zasahuje u rozsáhlého požáru v objektu bývalých kasáren v Bruntále. Byl vyhlášen 3. stupeň poplachu, zasahují i velkoobjemové cisterny ze @zuhzscr. Hoří uskladněné plastové piliny, objektům se propadla střecha. Kromě vody využíváme k hašení i pěnu. oblíbit odpovědět

„Nahoře se utvořila nějaká krusta“

„Z výškové techniky rozebíráme střechu. Výsledky monitoringu ovzduší zatím nemáme. Tím, že to je hromada plastových pilinek, tak se nahoře utvořila nějaká krusta, která nám komplikuje prostup dovnitř. Takže to budeme muset nějak rozebírat. Tím, že se piliny nahoře zpekly, tak tím pádem to, co hoří, je pod nimi. Ale teď už to v podstatě nemá vývoj a stav je setrvalý,“ informoval ráno mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Dodal, že výsledky monitoringu ovzduší sice ještě nejsou k dispozici, ale při požáru takového rozsahu je obecně vhodné, aby lidé z preventivních důvodů omezili větrání.

Starosta města Martin Henč (ANO) řekl, že v areálu v ulici tř. Práce, kde kdysi byli čeští vojáci, v současnosti sídlí firmy. „Zatím čekáme na výsledky monitoringu ovzduší. Máme tady zástupce ze životního prostředí, hasiči tady mají také své lidi, takže čekáme na výsledky monitoringu ovzduší, zda budeme vydávat pokyn k tomu, aby lidé nevětrali,“ řekl Henč. Podle něj ale fouká dobrý směrem, a dým tak jde do lesů a polí.

Policie v úterý ráno na sociální síti X doplnila, že na místě zajišťuje příjezdové trasy pro techniku hasičů. „Koordinujeme dopravu na silnici I/57. Ulice tř. Práce je ve směru od Bruntálu na Mezinu aktuálně uzavřena,“ uvedla dále policie.