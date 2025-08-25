K požáru byli hasiči přivoláni ve 2:15 do ulice Lumiérů. „Dvacet lidí bylo zachráněno vnitřkem budovy a pomocí automobilového žebříku,“ uvedli. Po uhašení bytu hasiči celý dům zkontrolovali termokamerou a odvětrali zakouřené prostory. Žádná další rizika podle hasičů nehrozí.
Na místě požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, které provedly evakuaci obyvatel ze sedmi bytových jednotek. „V této chvíli příčina požáru není známá,“ uvedl v pondělí ráno pro iDNES.cz tiskový mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.