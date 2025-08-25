Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Autor: ,
  9:39aktualizováno  9:39
Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku. Pražští hasiči o zásahu informovali na síti X.
Fotogalerie3

Hasiči v nočních hodinách zasahovali u požáru bytu v ulici Lumiérů na Praze 5 . (25. srpna 2025) | foto: HZS Praha

K požáru byli hasiči přivoláni ve 2:15 do ulice Lumiérů. „Dvacet lidí bylo zachráněno vnitřkem budovy a pomocí automobilového žebříku,“ uvedli. Po uhašení bytu hasiči celý dům zkontrolovali termokamerou a odvětrali zakouřené prostory. Žádná další rizika podle hasičů nehrozí.

Na místě požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, které provedly evakuaci obyvatel ze sedmi bytových jednotek. „V této chvíli příčina požáru není známá,“ uvedl v pondělí ráno pro iDNES.cz tiskový mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.