Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí

  18:52
Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, na místě je aktuálně 80 hasičů z deseti jednotek.

Hlášení o požáru přijali hasiči ve 14:49. „Požár hasíme i s pomocí výškové techniky, aktuálně jsme nasadili smáčedlo,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. (5. listopadu 2025)
Doplnil, že výše škody a příčina vzniku požáru zatím není známa. Obyvatel domu zřejmě sbíral různé harampádí, podle hasičů jím byl dům naplněný až po střechu.

Hasiči rozlišují čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Kromě jiného jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.

