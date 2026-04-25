Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Zasahují hasiči

  13:27aktualizováno  14:17
Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.

„V ulici Nad Studánkou v Nuslích se v tuto chvíli nachází hasiči, směřuje tam i pyrotechnik, protože tam při vyklízení sklepa majitelem objektu bylo nalezeno asi 100 lahviček s neznámým obsahem,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Zásah jednotek IZS u chemikálií v pražských Nuslích. (25. dubna 2026)
Evakuace se podle něj nekonala. Dodal, že jde nejspíš o pozůstalost. Podle policie se majitel domníval, že by mohlo jít o nebezpečné či výbušné látky.

„Těch látek tam je víc,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl s tím, že se jedná o nález při vyklízení sklepa. „Nalezena byla rtuť, kyanid, arzenik, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která bude pyrotechnickou službou za naší asistence řízeně odpálena. Zbylé látky k ekologické likvidaci odveze chemická laboratoř z Kamenice,“ dodali hasiči na síti X.

„Chemiky zajištěná rtuť a nalezeno radioaktivní thorium. Na místo míří laboratoř ze středních Čech a byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),“ uvedl dříve mluvčí hasičů.

Zmíněná kyselina se v minulosti používala jako trhavina. Kvůli zásahu je uzavřený vnitroblok domu, jiná omezení lidé podle hasičů nezaznamenají.

Témata: Pankrác

Ukrajinské drony poprvé útočily v Jekatěrinburgu, ruské údery zabily sedm lidí

Rusko provedlo rozsáhlý útok drony na ukrajinské Dnipro, vyžádal si 14...

Přibyl se ujal funkce arcibiskupa, ve Vítu kázal Pavlovi a dalším o Evropě a mostech

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...

Komentář

Udělejme tlustou čáru za starými Lidovci. Grolich se tváří, jako by do strany vstoupil snad včera

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...

Lidovci odmítli převedení financování ČT pod rozpočet i fašizující rétoriku

Jan Grolich na první tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany na...

Novinky ze streamu: 5 filmů a seriálů, které by vám neměly uniknout

Snímek ze seriálu Harry Hole.

Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Lidovci nemají kecat lidem do života. Volební lídry určí užší vedení

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...

Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

U pádu muže z Branických skal zasahují složky IZS. (25. dubna 2026)

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Komentář

Myšlenka boje za svobodu je úctyhodná. Ale Vodičkův spolek vyzařuje odér, kterému úctyhodnost schází

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička promluvil na...

První volby v Pásmu Gazy za 20 let. Palestinci vybírají místní zastupitele

Palestinci hlasují během komunálních voleb v Dajr Balahu ve střední části Pásma...

