V Česku loni vypuklo 17 tisíc požárů, nejčastěji hasiči řešili technické havárie

„Došlo k poklesu požárů o patnáct procent, řešili jsme více dopravních nehod a technických havárií,“ uvedl Vlček.

Dodal také, že došlo k zrušení některých hasičských stanic. „Na jedné straně došlo k povýšení některých jednotek. Některé sbory jednotek dobrovolných hasičů zanikly,“ uvedl s tím, že se jednalo především o malé obce nebo města, která měla více jednotek hasičů.

Při zásahu loni zemřel jeden hasič z Kolína. „Od roku 2021 se setkáváme s tím, že počet dobrovolných nebo profesionálních hasičů je takový, že jeden až dva ročně zemřou,“ říká Vlček s tím, že v souvislosti s požárem také zemřelo loni méně lidí, než v roce 2022,“ vysvětlil.

Kvůli požárům zemřelo loni 96 lidí, o rok dříve 128. Přímo při požáru pak zahynulo 66 lidí.

Čeští hasiči pomáhali během roku 2023 také v zahraničí. Na Ukrajinu zaslali 22 zásilek materiální humanitární pomoci. V únoru také zasahoval USAR tým při zemětřesení v Turecku. Vlček také připomněl práci českých hasičů při lesních požárech v Řecku, kde zasahoval také tým pro letecké hašení.

Z tuzemských akcí hasičů připomněl požár průmyslové budovy v Kadani, při kterém zasahovalo šestnáct jednotek hasičů. Dále také požár výrobní haly galvanovny ve Žďánicích, který způsobil škody za 300 milionů korun. Celkově loni ohně způsobily škodu přesahující 6,3 miliardy korun.

Méně peněz pro hasiče v roce 2024

„Pro rok 2024 dochází věcně ke snížení, to na celkovou částku 14 051 077 korun. Dochází ke snížení u občanských pracovníků a tam, kde nás to nejvíce trápí – v provozu,“ komentoval vyhlídky do roku 2024 Vlček.

Jedním z opatření, kterým se hasiči snaží šetřit je také zrušení stravenek pro zaměstnance. „Toto jsme museli pozastavit. Je to velká nevole ze strany odborářů. Je to nutné, abychom mohli přežít následujících osm měsíců. Netěší mě to, nemám z toho žádnou radost,“ říká Vlček.

Přestože se hasičů dotknou opatření způsobené konsolidačním balíčkem, zásadní změnu výsluh stát nechystá. Ze statistik hasičů vyplývá, že každoročně dochází ke snižování objemu peněz pro hasiče v porovnání s HDP. Pomoct hasičům mohou granty od Evropské unie nebo jiné dotace.

„V prvé řadě máme za cíl vyřešení rozpočtové nedostatečnosti provozních prostředků, chceme posílit stav hasičů na výjezdových stanicích a nastavit platový systém pro optimální kariérní růst příslušníků,“ okomentoval cíle pro letošek ředitel.

V roce 2024 by měli hasiči také jednoznačně stanovit zásady bezpečnosti v dětské skupině s ohledem na počet dětí. „V tuto chvílí po dohodě s MPSV se provádí analýza, co to znamená, pro provozovatele dětských skupin,“ zakončil.