Tragický požár bytu v pražských Nuslích nepřežila žena, při zásahu se zranil hasič

Hořel byt v ulici U Pernštejnských. Během průzkumu zasažených prostor nalezli hasiči člověka v kritickém stavu.
„V bytě byla nalezena jedna osoba, která i přes okamžité poskytnutí první pomoci a předání zdravotnické záchranné službě nepřežila. Z domu byly zachráněny dvě osoby a dvě zvířata, další čtyři osoby byly evakuovány,“ napsali na sociální síť X hasiči.
„Jedná se o pětačtyřicetiletou ženu,“ poznamenal mluvčí záchranářů Karel Kirs k oběti požáru. „Do nemocnice byl dále transportován zasahující hasič, který utrpěl zlomeninu dolní končetiny,“ potvrdil Kirs.
Hasičům se podařilo požár lokalizovat do 15 minut od příjezdu první jednotky na místo, čímž zabránili jeho dalšímu šíření.
„Na místě byla policie spolu s jednotkami hasičů. Požár pravděpodobně zavinila technická závada,“ poznamenal k situaci pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk.
Na místě zasahovalo několik posádek záchranné služby včetně inspektora a vozu s lékařem. K transportu zraněných vyjel i evakuační speciál (EVA).
