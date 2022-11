V Českém Švýcarsku jsme si hrábli na dno. Lesní požáry už ale sužují celou Evropu, říká šéf hasičů Vlček

Lidem chybí informace o civilní ochraně a čeští hasiči to chtějí změnit. Praktické informace o tom, co dělat během požáru nebo kam se schovat při živelních pohromách, chtějí dostat i do školních osnov. „Nedostatek informací vytváří prostor pro tvorbu různých fám. Dezinformátoři pak mají snadnou práci,“ říká generálporučík Vladimír Vlček. Nedávno jej prezident Miloš Zeman ocenil medailí Za zásluhy 1. stupně.

Lidovky.cz: Letos jsme zažili největší požár v historii samostatné České republiky v národním parku České Švýcarsko. Dá se z události vyvodit nějaké poučení?

Určitě. Projevily se například určité mezery v oblasti prevence a legislativy. Jednoznačně se ukazuje, že takováto území lze provozovat jen za určitých předpokladů. Týká se to zejména příjezdových komunikací, odstupových vzdáleností, požární vody nebo včasné detekce. Každé podobné území musí být provozováno tak, aby neohrožovalo lidi, kteří tam bydlí, a také, aby umožnilo včasný zásah jednotek požární ochrany.

Lidovky.cz: Čím byl tento požár jiný než ostatní?