Hasičům se podařilo ukončili práce u skládky v areálu Celio. Na místě zasahovali od středy

LITVÍNOV (MOSTECKO) Hasiči pátek po 16:00 ukončili zásah v areálu skládky Celio v Litvínově, vyhořelou halu předali majiteli. U požáru haly s linkou na drcení odpadu zasahovali nepřetržitě od středečních 13:00. Při požáru byl lehce zraněn jeden hasič. Oheň způsobil škodu 100 milionů korun převážně na stavební konstrukci haly, která měla navíc na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Ústecký kraj kvůli požáru firmě Celio zakázal přijímání dalšího odpadu pro mechanickou úpravu, což pro litvínovskou společnost znamená komplikaci, řekl výkonný ředitel Celio Zdeněk Hubáček.

„Je to samozřejmě nepříjemnost, protože připravený odpad nemůžeme mechanicky upravovat,“ řekl Hubáček. Firma podle něj bude usilovat o to, aby povolení co nejdříve znovu získala. Zákaz by měl podle Ústeckého kraje trvat do doby, než krajský úřad prověří, zda firma dodržela podmínky skládkování.



Kraj také zaplatí měření škodlivin v ovzduší v okolí Mostu a Litvínova, které začalo ve čtvrtek. Měření škodlivin v ovzduší si objednalo vedení Litvínova, v Mostě měření nařídil přímo Ústecký kraj. Za každý den měření půjde z rozpočtu kraje 20 000 korun. Podle předchozích měření hasičů v okolí požáru ale žádné škodliviny do ovzduší neunikly.

Hrozilo zřícení haly

U rozsáhlého požáru zasahovaly od středy tři desítky jednotek hasičů se speciální technikou. Kvůli obavám z možného zřícení haly vyváželi hasiči uskladněný odpad z haly dálkově ovládaným pásovým nakladačem. Pro čerpání vody využívali velkokapacitní čerpadlo a halu ochlazovali také z výškové techniky.

Litvínovská firma Celio se zabývá zpracováním pevných odpadů. Vlastní a provozuje jeden z největších skládkových areálů v Česku. Požáry v areálu skládky nejsou výjimečné, například v loňském roce tam hasiči řešili dva rozsáhlé požáry.