Haškův titul od maďarských hranic. Jeho rigorózní práce není podle expertů ani na úrovni seminárky

PRAHA Člen legislativní rady na ministerstvu zemědělství a poradce Miloše Zemana Michal Hašek se zřejmě zařadí do řady politiků s pochybnými akademickými diplomy. Jeho rigorózní práci získal deník MF Dnes, který ji nechal okomentovat od právních expertů. Podle nich ale absolutně neodpovídá úrovni práce obhajující titul JUDr. Hašek titul získal na soukromé škole Danubius v šestitisícovém Sládkovičově na Slovensku.

„Ani jednu z prací bych neuznal nejen jako diplomovou, ale ani jako seminární,“ řekl MF Dnes Petr Bezouška působící na Právnické fakultě olomoucké Palackého univerzity. Podobně se vyjádřil také nejmenovaný elitní právník se zkušenostmi s oponenturami při obhajobách rigorózních prací.

„Já osobně bych dnes takovou práci odevzdanou na naší právnické fakultě jako rigorózní neakceptoval a navrhl bych její vrácení k přepracování,“ přidal se obchodněprávní expert z Univerzity Karlovy Daniel Patěk.



Haškova práce nesla název „Družstvo“, obhajoval ji na soukromé vysoké škole Danubius, jež sídlí ve slovenském městě Sládkovičovo kousek od maďarských hranice.

Její pobočku si na jihu Moravy zařídili právě Haškovi sociální demokraté, umožnila jim to nešikovně nastavená české legislativa. Pobočka se jmenovala „Joštova akademie“ a její studenti se na Slovensko vypravili vždy jen na zkoušky.

„Je to už osm, deset let, ale co si pamatuju, bylo to velmi dobré. A také jejich odpovědi při obhajobě byly na vysoké úrovni. Vynikající práce, tam nebylo třeba žádné nějaké přimhuřování očí,“ řekl MF Dnes Mojmír Mamojka, bývalý poslanec slovenského SMERu a vedoucí Haškovy práce.



Spolu s Haškem získal titul u stejného vedoucího práce také jiný sociální demokrat - Zdeněk Dufek. Toho kdysi označil bývalý šéf sociální demokracie za „Haškova kmotra“.

Hašek je v současnosti členem legislativní rady ministerstva zemědělství a působí také jako poradce prezidenta Zemana. Nedávno měl nakročeno dokonce do legislativní rady vlády, když ho na tento post navrhl Jan Hamáček. Ten však skrze ministra spravedlnosti svůj návrh později stáhl. Hašek poté obratem oznámil, že zvažuje kandidovat na místopředsedu sociální demokracie.