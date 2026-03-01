K nehodě došlo před 15. hodinou. Letadlo se zřítilo do pole. Pilot utrpěl zranění neslučitelná se životem, zasahující složky IZS mu již nemohly pomoci.
Hasiči zajistili místo nehody a kontrolu vraku letadla. „V průběhu vyšetřování nehody došlo k drobnému zahoření na křídle vraku, hasiči vzniklý požár okamžitě uhasili ručním hasicím přístrojem. Z důvodu drobného zahoření byla událost překlasifikována na požár,“ uvedli hasiči.
Po ukončení vyšetřování na místě a dohodě s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod byl vrak rozřezán, naložen na kontejner a transportován do pražských Letňan.
Škoda přesáhne 1,5 milionu korun. Příčina havárie je v šetření České letecké inspekce.
Další letecká havárie se v sobotu před polednem stala na Českokrumlovsku. U Kaplice spadl jednomístný vrtulník. Třiasedmdesátiletý rakouský pilot má zraněnou ruku, transportován byl do nemocnice.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz